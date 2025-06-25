Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО 25 июня, пишет Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча состоится с учетом того, что внимание к конфликту Москвы с Киевом отошло на второй план по сравнению с израильско-иранским конфликтом, пояснил собеседник газеты.

Politico отмечает, что в преддверии саммита было неясно, примет ли в нем участие Зеленский, так как не было гарантии его личной встречи с американским лидером.

Накануне Трамп заявил, что он «вероятно» встретится с президентом Украины.

Предыдущий раз американский и украинский президенты встречались в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане во время похорон папы Франциска. Это была первая личная встреча Трампа с Зеленским после скандала в Овальном кабинете.

Ранее Politico писала, что Зеленского ожидает гораздо более прохладный прием на саммите НАТО в 2025 году, нежели чем в предыдущем, когда Киев выступал за немедленное присоединение к альянсу.

По данным издания, роль Украины в этот раз и вовсе была снижена по сравнению с предыдущими встречами НАТО, поскольку организаторы саммита в Гааге развели по сторонам официальные встречи с участием Зеленского и Трампа.

Тем не менее, как отмечает собеседник издания, президент Украины не теряет надежды пообщаться с Трампом на полях саммита, даже если их встречу не подтверждали. А генсек альянса Марка Рютте

заверил, что Украина останется важной темой переговоров в Гааге.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что украинская делегация, которая участвует в переговорах с Россией по урегулированию конфликта, не имеет полномочий обсуждать территориальные вопросы, — это прерогатива только глав государств.

19 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности.