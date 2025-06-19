Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности. Трансляцию вел РБК.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы», — сказал российский лидер.

По его словам, президент Украины избирается на пять лет, способов продления не существует даже в условиях военного положения.

«В условиях военного положения пролонгируется только работа парламента. О правах президента в этом случае нигде не написано», — отметил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что Москве все равно, кто ведет переговоры, «даже если это действующий глава режима». По его словам, встреча возможна, «если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

«Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку! Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — добавил Путин.

Президент России еще раз подчеркнул, что не отказывается от переговоров, но при этом должна быть проделана большая работа.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что украинская делегация, которая участвует в переговорах с Россией по урегулированию конфликта, не имеет полномочий обсуждать территориальные вопросы, — это прерогатива только глав государств.

Он повторил тезис о том, что Киев не признает утраченные территории российскими де-юре. Однако, по его словам, при получении «адекватных» гарантий безопасности, не позволяющих продолжать военные действия, «у нас будет время решить территориальные вопросы». Зеленский подчеркнул, что речь идет о дипломатии.

За день до этого, 9 июня, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что мирное соглашение между Россией и Украиной могло быть заключено уже на первых переговорах после начала боевых действий 28 февраля 2022 года, в том случае, если бы Киев был к этому готов и принимал решения самостоятельно

В ноябре 2023 года руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах 2022 года, раскрыл детали переговорного процесса. По его словам, украинская сторона была готова заключить соглашение в Стамбуле, однако визит тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киев кардинально изменил ситуацию. Джонсон, согласно заявлению Арахамии, настоятельно рекомендовал отказаться от подписания каких-либо соглашений с Россией, предложив вместо этого продолжить военные действия.