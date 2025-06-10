Украинская делегация, которая участвует в переговорах с Россией по урегулированию конфликта, не имеет полномочий обсуждать территориальные вопросы, — это прерогатива только глав государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Украинская делегация на основе представленного Киевом меморандума имеет полномочия обсуждать прекращение огня и гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными и возвращение детей, отметил Зеленский.

«Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наше собственное конституционное дело. Вести переговоры по территориям — это работа моя и [президента России Владимира] Путина. <…> Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — заявил Зеленский.

Он повторил тезис о том, что Украина не признает утраченные территории российскими де-юре. Однако, по его словам, при получении «адекватных» гарантий безопасности, не позволяющих продолжать военные действия, «у нас будет время решить территориальные вопросы». Зеленский подчеркнул, что речь идет о дипломатии.

«Дипломатическим путем, а не оружием. И это уже большой компромисс, потому что нам предстоит долгий путь», — сказал он.

Украинский президент добавил, что Киеву на переговорах нужен «сильный посредник», чтобы «россияне не могли отказаться от достигнутых договоренностей». США, по мнению Зеленского, сейчас не проявляют себя в таком качестве.

«Русские сказали им не садиться за стол переговоров, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики по отношению к России», — считает он.

В конце мая, перед вторым раундом российско-украинских переговоров в Стамбуле, в Кремле допустили возможность личной встречи Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций.

После атаки украинских беспилотников на российские военные аэродромы и подрыва железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях 31 мая и 1 июня Путин заявил, что с Киевом не о чем говорить.

«Но как же проводить в этих условиях подобные встречи [на высшем уровне]? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» — сказал Путин.

Он добавил, что Россия имеет дело «с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой».

Стамбульские договоренности

После второго раунда переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились обменяться тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также молодыми солдатами до 25 лет. Россия также пообещала передать Украине 6 тысяч тел погибших военных ВСУ.

7 июня глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина сорвала договоренности о приеме тел погибших военных и обмене пленными. Российская сторона пригнала фуры с телами на белорусско-украинскую границу, но представители Киева там не появились, сообщил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что действия Россия были односторонними и не согласованными.

9 июня Москва и Киев обменялись молодыми пленными, но ни одна из сторон не раскрыла число вернувшихся солдат.

Пресс-секретарь президента России сообщил 10 июня, что стороны продолжают обсуждать детали обмена телами погибших военных и сопоставлять цифры. По его словам, у российской стороны пока нет окончательного понимания, сколько тел военных может передать Украина.