Гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергея Андрейченко, которых в России считают причастными к подрыву Керченского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела обвиняемых.

Как следует из документов, дело в отношении Инасаридзе, Андрейченко и «неустановленных соучастников» было выделено 14 февраля этого года.

Инасаридзе и Андрейченко обвиняются в теракте, повлекшем смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) и незаконных приобретениях взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 222.1). Инасаридзе также обвиняется в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 226.1).

Басманный суд Москвы в марте заочно арестовал Инасаридзе. Тогда же по этому делу был заочно арестован глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, который до этого говорил о личном участии в разработке плана подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.

Крымский мост уже дважды подвергался атакам. В первый раз взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года — тогда загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли несколько человек.

Второй раз мост атаковали в ночь на 17 июля 2023 года двумя украинскими надводными беспилотниками, была повреждена его автодорожная составляющая. Погибла семейная пара, их дочь пострадала.

В воскресенье, 13 октября, стало известно, что российские следователи заочно предъявили главе СБУ обвинение в организации и второй атаки на Крымский мост. Как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, причастность Малюка подтверждается в том числе результатами оперативно-разыскных мероприятий.

Украинские власти говорили о намерении «нейтрализовать» Крымский мост, называя его своей законной «целью». В России мост называли «сугубо гражданским объектом» и отмечали, что попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом «заведомо невыполнимы».