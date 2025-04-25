В Сочи задержан гражданин Румынии, которого подозревают в сборе и передаче спецслужбам Украины данных об объектах ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, летом 2024 года мужчина по заданию украинских спецслужб собирал, а затем передавал сведения о расположении средств ПВО на территории Сочи в Краснодарском крае.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — заявили в ЦОС.

В пресс-службе отметили, что мужчине, согласно его просьбе, обещали помочь в «безопасном выезде» из России и вступлении в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Личность мужчины не раскрывается.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»), по которой предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.