Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии 20-летнюю гражданку Беларуси Жасмину Александрович, признанную виновной в торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

Речь идет об инциденте, произошедшем 14 февраля 2025 года. Александрович приехала в Москву, где в квартире на 3-й Парковой улице встретилась с мужчиной и женщиной, которым продала свою новорожденную дочь за 200 тысяч рублей. Вместе с ребенком она передала им и письменный отказ от него. Мужчиной и женщиной, по данным RTVI, оказались сотрудники полиции, проводившие оперативное мероприятие.

Женщина была задержана сразу после передачи ребенка и расписок о получении денег. «МК» писал, что объявления о продаже дочери Жасмина Александрович давала в интернете. В нем было сказано: «заберите у меня ребенка за материальную благодарность». Издание уточняло, что по национальности Александрович цыганка, а забеременела она от гражданина Индии, с которым познакомилась на дискотеке.

Расследование уголовного дела брал под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В ведомстве уточняли, что ребенок находится в специализированном медицинском учреждении. В прокуратуре Москвы сообщали, что дальнейшее «жизнеустройство малышки» находится на ее контроле.