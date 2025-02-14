В Москве 20-летняя девушка пыталась продать новорожденного ребенка за тысячу долларов, но была задержана сотрудниками полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, женщина 2004 г.р. в одной из квартир на ул. 3-я Парковая за денежное вознаграждение в сумме 1 тыс долларов продала свою новорожденную дочь (01.02.2025 г.р.)», — говорится в тексте официального сообщения.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье о торговле людьми, а также дальнейшее жизнеустройство младенца. По данным телеграм-канала Shot, правоохранительные органы узнали о готовящейся сделке по продаже ребенка в сети, после чего связались с продавцами, которые были задержаны в момент продажи. По информации телеграм-канала «112», задержанная оказалась приезжей из Беларуси по имени Жасмина Александрович.

Прибывшие на место медики рассказали РЕН ТВ, что ребенок был накормлен и уложен спать. Уполномоченный по правам детей в Москве Ольга Ярославская подтвердила ТАСС эту информацию. По ее словам, состояние ребенка оценивается как нормальное, после медицинского учреждения младенца переведут в дом малютки.

В декабре 2023 года сообщалось, что полицейские выявили в Москве черный рынок по торговле детьми, в который были вовлечены сотрудники неких «благотворительных фондов». Отмечалось, что сотрудники таких организаций публиковали в сети рекламу, направленную на женщин, планирующих сделать аборт на поздних сроках в отсутствие необходимых медицинских показаний.

У женщин выманивали финансовые средства под видом оформления документов, необходимых для прерывания беременности, оставляя без средств к существованию, после чего убеждали родить в приюте Натальи Патоки. После психологической обработки, родившие женщины соглашались оставить владелице приюта своих детей. По данным правоохранительных органов, таким образом была осуществлена продажа как минимум 13 детей.

Схема продажи детей стала известна благодаря расследованию дела многодетной приемной матери Юлии Логиновой, которая была арестована в октябре того же года после обнаружения в крови одного из детей на ее иждивении «запрещенный к применению при его заболевания препарат». По версии следствия, Логинова решила стать приемной материю 15 детей ради пособий и помощи от благотворительных организаций.