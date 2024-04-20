Партия «Гражданская инициатива» и «Штаб кандидатов» договорились о взаимодействии на региональных выборах, которые пройдут в сентябре 2024 года. Об этом «Ведомостям» рассказали основатель Штаба Дмитрий Кисиев и лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев.

Согласно договоренности, «Гражданская инициатива» будет отвечать за выдвижение кандидатов на выборах разного уровня, окажет им организационную, информационную и юридическую поддержку.

«Штаб кандидатов», в свою очередь, займется поиском и привлечением региональных и муниципальных политиков, а также возьмет на себя ведение предвыборной кампании, включая ее правовое сопровождение.

Как отметил Андрей Нечаев, партия и Штаб намерены использовать опыт, «наработанный в ходе президентской кампании кандидата от “Гражданской инициативы” Бориса Надеждина». Глава партии убежден, что объединение позволит «преодолеть бюрократические барьеры и дать дорогу новым политикам демократического толка».

«Сейчас для нас приоритет — это муниципальные и региональные выборы. Там шансов на победу больше. Кроме того, на муниципальном уровне депутат все еще много может сделать для людей», — пояснил Нечаев «Ведомостям».

Он добавил, что для «Гражданской инициативы» участие в выборах важно и из-за необходимости сохранить регистрацию. До 2025 года, по словам Нечаева, партия должна пройти еще 38 таких кампаний, поэтому в некоторых регионах ее участие в сентябрьских выборах будет формальным, но в определенных субъектах федерации и городах она намерена «бороться всерьез». В частности, сильные отделения и активы есть в Москве (выборы в Мосгордуму) и в Республике Алтай (госсобрание), уточнил лидер «Гражданской инициативы».

Кисиев сообщил, что штаб уже готовится к выборам в Мосгордуму, госсовет Татарстана, заксобрания Хабаровского края, Волгоградской и Тульской областей, а также в горсоветы Харабовска, Челябинска и Тулы.

«Штаб кандидатов» появился в 2022 году. Его организовала команда бывших членов «Яблока», исключенных из партии в 2021 году за намерение сменить руководство, пишет «Коммерсантъ». Дмитрий Кисиев, как отмечает издание, называл целью проекта «сохранение института независимых муниципальных депутатов» без акцента на идеологических взглядах выдвиженцев и их привязку к округам. На сайте организации указано, что команда Штаба помогает кандидатам с «близким» для нее взглядами «избраться в законодательные органы власти».

На выборах президента России, которые состоялись в марте 2024 года, Кисиев возглавлял штаб Бориса Надеждина, чью кандидатуру выдвинула «Гражданская инициатива». Надеждин не был допущен к выборам президента по итогам проверки подписей в поддержку его выдвижения.

«Ведомости» со ссылкой на принятое политсоветом «Гражданской инициативы» заявление указывают, что сеть сторонников Надеждина в регионах, созданная в ходе его президентской кампании, станет подспорьем на региональных выборах.

«Теперь мы хотим тех идейных людей, которые стояли в очередях, чтобы оставить подпись за Надеждина, вовлечь в избирательные кампании в Москве, Питере, Хабаровске и других регионах, где в этом году будет проходить единый день голосования», — пояснил Кисиев.

Сам Надеждин сообщил, что сейчас обсуждается возможность дать ему возглавить списки «Гражданской инициативы» в некоторых регионах.