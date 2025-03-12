МИД Греции отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику на 2025 год. Агентство утверждает, что ведомство не смогло объяснить причины такого решения.

Без аккредитации журналист не сможет находиться в Греции, поэтому корпункт вынужден прекратить работу, которую вел более 20 лет. В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» назвали решение греческого МИД грубым нарушением принципов свободы слова.

«Считаем отказ в продлении аккредитации без объяснения причин фактическим выдавливанием российского СМИ из Греции и грубым нарушением принципов свободы слова и демократии, родиной которой Греция привыкла себя называть», — говорится в сообщении представителей РИА Новости.

Корпункт российского агентства открыли в Греции в 2004 году, в преддверии Олимпийских игр в Афинах. РИА новости утверждает, что последние три года местные власти ограничивали доступ российских журналистов на мероприятия, в том числе международные. В марте 2022 года корреспонденту агентства более чем на год запретили участвовать во встречах, организованных греческим МИД.

В ноябре 2024 года стало известно, что власти Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала и предписали покинуть территорию страны сотрудникам корпункта в Берлине — корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. Об этом рассказали сами сотрудники российского телеканала.

Благой утверждал, что требование покинуть Германию было получено почти сразу после выхода в эфир сюжета о задержании в России немецкого гражданина Николая Гайдука, который якобы пытался ввести в Россию взрывчатку.

Позднее официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил РИА Новости, что немецкие власти не принимали мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ. Дипломат предположил, что претензии к сотрудникам телеканала связаны «с законными положениями по нахождению в стране».