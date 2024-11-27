Власти Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала, сотрудникам корпункта в Берлине — корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову — предписано уехать из страны, сообщили на телеканале.

Благой заявил в эфире Первого канала, что такое требование объясняется интересами безопасности ФРГ.

«Деятельность Первого канала представляет собой значительную и непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза, поскольку она представляет собой угрозу процессу формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах», — цитирует канал полученный от немецких властей документ.

Иван Благой также рассказал в эфире, что требование покинуть Германию было получено почти сразу после выхода в эфир сюжета о задержании в России немецкого гражданина Николая Гайдука, который якобы пытался ввести в Россию взрывчатку.

Гражданина Германии Николая Гайдука, который подозревается в подготовке теракта на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК), ФСБ задержала 20 ноября при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши «для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики». При этом в его автомобиле Ford Focus с германскими регистрационными знаками было найдено 0,5 л жидкого взрывчатого вещества. По данным спецслужбы, мужчина причастен к подрыву газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте. Как утверждает ФСБ, Гайдук получил задание и компоненты СВУ от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Александра Жорова также проживающего в Гамбурге.

«Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — “Контрабанда взрывчатых веществ” и “Террористический акт”. Съемочная группа Первого канала отработала в Гамбурге, где проживал обвиняемый. Мы прошлись по адресам, показали улицу, где проходили его встречи с куратором из украинских спецслужб», — пояснил в эфире корреспондент Первого канала.