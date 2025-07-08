Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария заявил, что российские туристы представляют угрозу национальной и экономической безопасности республики, так как предпочитают отдыхать обособленно. Об этом 7 июля написало издание «Живая Кубань». На выпад Басарии ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Недовольство главы Фонда Кино вызвало то, что туристы из России мало ходят в развлекательные заведения. Как сообщает «Живая Кубань», Басария призвал абхазский турбизнес не сотрудничать с российскими туроператорам, которые, по его словам, занимаются демпингом.

«Туристы, которые приехали сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны знать, что даже если они сэкономили на проживании они имеют возможность отдыхать: клубы, рестораны, дискотеки, рестораны, пляжи, вечеринки, экскурсии, все что угодно, но этого нет, они живут в своих маленьких анклавах», — приводит его слова издание.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин увидел в заявлении Басарии политическую подоплеку. Депутат отметил, что абхазская оппозиция, которую поддерживает Басария, проиграла президентские выборы, спровоцировав до этого политический кризис.

«В стане оппозиции, стане кандидата в президенты были разные люди, я не хочу всех мазать черной краской, как в целом оппозицию. Я считаю, что грехопадение оппозиции связано с тем, что она в своем желании противостоять властям зашла за красные линии и решила сделать поводом для внутриполитических разборок отношения с Россией», — сказал Затулин в разговоре с корреспондентом RTVI.

По словам замглавы комитета по делам СНГ, некоторые представители оппозиции изменился, выразил готовность сотрудничать ради интересов Абхазии с властями, однако кто-то повел себя иначе, «завелся» и «продолжает гнуть прежнюю линию».

Затулин предупредил, что «ни к чему хорошему это не приведет ни его самого, ни тех, кто его поддерживает», так как выборы продемонстрировали, что большинство жителей Абхазии им не симпатизируют.

«И дестабилизировать власть, как привыкли некоторые из раза в раз, на мой взгляд, больше не удастся. Потому что хватит. Трижды уже власть в Абхазии менялась в результате переворотов. Дальнейшее просто грозит существованию республики как независимой страны… Те, кто себя противопоставляют законному течению событий, они фактически сами себя загоняют в тупик», — подытожил Затулин

В июне разгорелся другой скандал вокруг темы российских туристов в Абхазии. Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристина Лакербая возмутилась дешевизной проезда и проживания в Абхазии. По словам чиновницы, бюджетные туристы стране не нужны.

«Они приезжают, покупают «дошираки», извините меня, но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — сказала она.

Это высказывание стоило Лакербая должности. На следующий день министр туризма Астамур Логуа заявил о ее увольнении.