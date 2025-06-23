В Абхазии уволили главу отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристину Лакербая после слов о том, что республике не нужны туристы, которые тратят мало денег и питаются «дошираками». Об этом сообщил министр туризма Астамур Логуа на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

Глава государства заявил, что, «как и абсолютное большинство граждан Абхазии», возмущен высказываниями сотрудников Минтуризма в адрес гостей республики. Гунба назвал подобные заявления непозволительными и наносящими вред репутации Абхазии.

«Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку», — сказал президент республики.

Он напомнил, что гостеприимство «веками» было отличительной чертой жителей Абхазии.

«Мы с раннего детства с гордостью рассказываем о том, что именно из-за особого уважительного отношения к гостю Всевышний даровал абхазу самую красивую землю», — добавил он.

Гунба напомнил госслужащим, которые «позволяют себе такого рода высказывания», что в послевоенные годы в Абхазии были рады каждому приезжающему на отдых и видели в туристах «символ возвращения к мирной жизни».

Президент выразил надежду на то, что «эти необдуманные слова чиновников» не смогут бросить тень на любовь к Абхазии «миллионов людей», которые ежегодно приезжают в отпуск на курорты республики.

Скандал вокруг слов абхазской чиновницы разгорелся после сюжета телеканала «Абаза» о проблемах туристической отрасли в республике. Лакербая возмутилась дешевизной размещения и транспортных услуг в Абхазии, отметив, что из-за этого государству грозят «большие потери».

Среди прочего чиновница выразила уверенность в том, что туристы, которые приезжают в Абхазию по дешевым ценам, «ничего не купят» и будут «стоять в очереди за стаканом сока» в отелях.

«Они приезжают, покупают “дошираки”, извините меня, но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — сказала она.

Замминистра по туризму Астамур Барциц в свою очередь выступил против превращения Абхазии в «какой-то экономкласс для отдыха и проживания».

В России слова Лакербая раскритиковали. Президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что таких низких цен, которые озвучивала сотрудница абхазского Минтуризма, на курортах республики нет: поездка на 10 дней обойдется российскому туристу в 35-40 тыс. рублей. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в свою очередь заявил, что в Абхазии не хватает необходимой туристической инфраструктуры.