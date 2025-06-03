Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал выступление певицы IOWA (настоящее имя Екатерина Иванчикова), которая спела «в костюме мужских гениталий <…> у древних стен Великого Новгорода». Артистка открыла губернаторский проект «Новгородское лето 2025», который стартовал 1 июня.

Корчевникова возмутил внешний вид не только самой артистки, но и ее подтанцовки. Костюмы танцоров он сравнил с «образом стриптизерш». Гендиректор «Спаса» подчеркнул, что мероприятие проходило «у мощей святых и чудотворных икон в новгородских соборах, у памятника 1000-летия Руси, у вечного огня, у дома правительства области».

«В нашем духовном сердце, нашими собственными руками, за госденьги, в день защиты детей произошел колоссальной силы выстрел по этим самым детям и их будущему. И вообще по будущему страны», — убежден Корчевников.

Вместе с тем он отметил, что к самой певице вопросов у него нет, поскольку «токсичная, циничная <…> эстрада — это не новость». Основные претензии он направил организаторам и властям города.

«За праздник отвечало Министерство культуры и туризма Новгородской области. Ответит министр Юлия Тимофеева, а вместе с ней, может, и мэр города Александр Розбаум, как они позволили положить на Святой город, его святыни и души тысячи молодых людей то, что положила на них с большой сцены под окнами губернатора певица IOWA?» — задался вопросом Корчевников.

Также он обрушился с критикой на фестиваль молодого кино «Новое движение», «оргкомитет которого, вроде бы, и позвал певицу». Корчевников напомнил, что на этом мероприятии победил режиссер, снявший ленту «о продавце унитазов Рамазе “Привычка нюхать пальцы”», а спецнаграда досталась фильму с названием «Мой парень, манекен».

«А, ну и еще, чуть не забыл. В этом году председатель жюри этого государственного и явно, судя по гостям и программе, щедро финансируемого страной фестиваля — режиссер [Алексей] Мизгирев, подписавший в начале СВО письмо “против вторжения России на Украину”», — указал Корчевников.

Гендир «Спаса» добавил, что на фоне этого выступление певицы IOWA является «финальной грустной метафорой всего этого дурно организованного местными властями праздника».

Костюм IOWA оценили и не все зрители. Местное издание «Генплан Великого Новгорода» писало, что в комментариях под видео с выступлением певицы попросили администрацию составить список этических требований к артистам, чтобы «не демонстрировали трусы и фаллические символы».

В июне 2024 года жители Уфы в соцсетях возмутились откровенным сценическим костюмом певицы и телеведущей Ольги Бузовой на фестивале VK Fest в День защиты детей. Мэрия города сообщила, что предоставила площадку для коммерческого мероприятия без обсуждения репертуара и образов артистов, но, несмотря на это, передала поступившие от горожан обращения организаторам. Региональное управление СК отмечало, что рассмотрит их.

Позднее Бузова извинилась за свое выступление на VK Fest и заверила, что «живет и работает во благо родины». Артистка указывала, что у фестиваля есть возрастное ограничение, а вход на него платный.