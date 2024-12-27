Власти США 27 декабря ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили из-за действий в пользу России. Об этом говорится в заявлении американского минфина. Иванишвили внесли в список SDN Управления по контролю за иностранными активами.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, политик попал в список «за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии» в интересах России. По его словам, действия Иванишвили подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление свобод в Грузии, в результате чего страна «стала уязвимой для России».

«Мы решительно осуждаем действия «Грузинской мечты» под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и жестокие репрессии против граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ, активистов по правам человека и деятелей оппозиции. Соединенные Штаты привержены делу привлечения к ответственности тех, кто подрывает демократию и права человека в Грузии, — говорится в заявлении Блинкена для прессы.

На решение американских властей отреагировал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. Он назвал санкции против лидера «Грузинской мечты» «наградой за защиту национальных интересов» страны.

Партия Бидзины Иванишвили на парламентских выборах 26 октября набрала более 54% голосов. Оппозиционные партии не признали итогов голосования, а президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на акции протеста.

Победа «Грузинской мечты» ожидаемо обернулась приостановкой процесса евроинтеграции, о чем объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Процесс вступления страны в ЕС заморожен до конца 2028 года. После этого в Грузии начались уличные акции протеста.

Президентские выборы 14 декабря завершились победой экс-футболиста Михаила Кавелашвили, кандидата правящей партии. Впервые в Грузии президента выбирали не граждане, а коллегия из 300 выборщиков. Оппозиция кандидата не выдвигала, поэтому соперников у Кавелашвили не было.

Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и покидать пост. При этом инаугурация Кавелашвили назначена на 29 декабря. Иванишвили после избрания нового президента назвал его «лучшим воплощением грузинского мужчины по своей природе».