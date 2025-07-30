Пограничная полиция Грузии экстренно расширит жилое пространство на КПП «Дарьяли» (район Верхнего Ларса) для украинцев, которые не могут выехать за пределы грузино-российской границы. Об этом сообщает телеграм-канал грузинского интернет-издания NewsGeorgia.

По данным правозащитников на 21 июля, на границе находится порядка 95 граждан, семь из них — женщины. Как пишет NewsGeorgia, большая часть — бывшие украинские осужденные, которые оказались на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там же находятся граждане Украины, которые были осуждены российскими судами, отбыли наказание и теперь подлежат депортации.

Всем этим людям не дают разрешение на въезд в Грузию из-за отсутствия необходимых документов, а вернуться в Россию они не могут, поэтому вынуждены жить на границе в «переполненном и неподготовленном помещении, рассчитанном на 18 человек», указывает NewsGeorgia. По информации издания, их не кормят, не оказывают медпомощь, не предоставляют юридическую защиту и услуги связи.

Расширением жилой зоны на КПП займется ООО «Барсона 21», МВД Грузии готово выделить на это около $112 тысяч. Телеграм-канал Tbilisi life отмечал, что для ускорения процесса заказ работ проводился по упрощенной форме — без тендера. Жилые помещения на границе предусмотрены недавно принятым грузинским законом, согласно которому просители политического убежища должны ждать рассмотрения своих ходатайств за пределами страны.

«Sputnik Грузия» сообщал, что украинские граждане остаются на грузино-российской границе с середины июня. 22 июня Tbilisi life публиковал видеообращения застрявших на границе людей, которые рассказывали, что в небольшом помещении в районе Верхнего Ларса живут 35 человек, «мест на всех не хватает», и спать приходится «в две смены».

«Нам предоставила продукты питания грузинская сторона: паштет, просроченный чуть-чуть, и тушенка, просроченная практически на полгода. Банки некоторые уже начинают вздуваться. Вынуждены обрабатывать термически. Лаваши, которые были, их уже нет. Лаваши тоже просроченные на полгода», — делился мужчина.

Tbilisi life утверждал, что на границе находятся не только бывшие осужденные, но и «обычные гражданские лица», которых депортировали из России. В конце июня телеграм-канал писал, что количество людей, не получивших разрешение на въезд в Грузию и застрявших на границе, продолжает расти: к 15 июля оно достигло 90 человек.

21 июля украинцы вышли к грузинским пограничникам и потребовали пустить их в Duty Free, чтобы «хотя бы купить воды в бутылках». Они также просили отселить здоровых людей от больных туберкулезом и жаловались на невыносимые условия — нехватку гумпомощи и возможность проводить на улице всего по несколько минут в день. Остальное время они, по их же словам, вынуждены сидеть в подвале.

Грузинское МВД, комментируя ситуацию, подчеркнуло, что большинство находящихся на границе украинцев имеют «тяжелое криминальное прошлое» и отбывали наказание за совершенные преступления в исправительных учреждениях Восточной Украины, поэтому получили отказ во въезде «в интересах госбезопасности Грузии».

Также министерство сообщило, что Тбилиси предложил Киеву несколько механизмов возвращения застрявших украинцев на родину, но ответа пока не получил.

«Тем не менее продолжаются активные совместные консультации по согласованию безопасного возвращения этих граждан на родину, в том числе воздушным путем. Мы надеемся, что украинская сторона своевременно примет решение по возвращению своих граждан», — заявили в МВД Грузии.

Представитель пограничной полиции Лука Пааташвили добавил, что характер перемещений этих бывших заключенных через границу явно не связан с туристическими целями. Он также заверил, что застрявшие на КПП находятся в «нормальных условиях», а их состояние дополнительно «проверят» после жалоб.

Весной 2024 года Грузия изменила свое миграционное законодательство, сократив вновь въезжающим в страну украинцам безвизовое пребывание с 3 лет до 1 года. Параллельно грузинский парламент принял пакет законов, ужесточающих миграционную политику. В частности, закон «О международной защите» позволяет властям страны не впускать просителей политического убежища до рассмотрения их ходатайств.