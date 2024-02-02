Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о решении отправить войска Национальной гвардии штата в Техас для помощи в остановке потока нелегальных мигрантов через границу с Мексикой, сообщает RTVI.US. Речь идет о батальоне численностью до 1 тыс. военнослужащих.

«Если Техас возводит барьеры, устанавливает колючую проволоку, чтобы противостоять нелегальным мигрантам, я хочу помочь. Я не хочу быть частью федерального правительства, которое стремится впустить еще больше нелегалов. Это безумие», — сказал Десантис на пресс-конференции.

По словам губернатора, Флорида впервые развернет батальон Нацгвардии за пределами штата.

«У [президента Джозефа] Байдена есть полномочия закрыть эту границу сегодня. Если бы он хотел, [но] ему не хватило воли справиться с этой работой. Ему не достает способности увидеть проблему такой, какая она есть, и выполнить свою работу», — пояснил Десантис.

Губернатор Флориды также добавил, что, если у страны нет границы, то ее нельзя считать суверенной.

30 января Fox News сообщал, что генеральные прокуроры 26 республиканских штатов США поддержали Техас в его конфликте с администрацией президента Джо Байдена. В письме, направленном генпрокурорами Байдену и министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, говорится, что «миллионы людей незаконно прибывают в Техас в рамках скоординированного нападения на [американскую] границу», что является «вторжением».

22 января Верховный суд США принял сторону администрации Байдена в деле, касающемся проволочного ограждения вдоль границы Техаса с Мексикой. Ограждение протяженностью примерно 30 миль (почти 50 км) было установлено в рамках противостояния губернатора Техаса Грега Эбботта с администрацией США и попыток остановить «исторический поток мигрантов через границу» с начала срока Байдена.