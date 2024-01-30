Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов США поддержали Техас в его конфликте с администрацией президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо, направленное генпрокурорами Байдену и министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.

По словам авторов письма, «миллионы людей незаконно прибывают в Техас в рамках скоординированного нападения на [американскую] границу», что является «вторжением».

«Штаты должны быть в состоянии защитить себя от вторжения», — отметили генпрокуроры.

Верховный суд США 22 января принял сторону администрации Байдена в деле, касающемся проволочного ограждения вдоль границы Техаса с Мексикой. Ограждение протяженностью примерно 30 миль (почти 50 км) было установлено рамках противостояния губернатора Техаса Грега Эбботта с администрацией США и попыток остановить «исторический поток мигрантов через границу» с начала срока Байдена, подчеркивал Fox News.

Решение Верховного суда на время судебного процесса позволяет агентам пограничного патруля перерезать заграждение из колючей проволоки, которое Техас установил вдоль границы. Эббот после решения суда заявил, что постановление не мешает ему продолжить устанавливать колючую проволоку, что он и пообещал сделать, несмотря на резкую критику со стороны Белого дома.

В нынешнем письме генпрокуроров 26 штатов подчеркивается, что в решении Верховного суда «не говорилось, что Техас вправе или не вправе что-либо сделать».

«Вы и сами, как юристы, должны знать, что сообщения о том, что Техас игнорирует Верховный суд или “бросает ему вызов”, неверны и либо неправильно толкуют, либо намеренно искажают закон», — говорится в письме.

По словам генпрокуроров, можно только приветствовать попытки Техаса «защитить границу» даже при условии, что федеральное правительство теперь может попытаться разрушить заграждения на границе.

На прошлой неделе губернаторы 25 штатов (всего их в США 50) обвинили Байдена и его администрацию в нежелании защищать границу с Мексикой и бороться с нелегальной миграцией. По их словам, администрация Байдена сделала США «полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальной иммиграции через южную границу».