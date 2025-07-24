Два человека погибли, еще 11 пострадали в результате атаки ВСУ минувшей ночью на Краснодарский край. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — отметил он.

Также, по данным главы региона, обломки беспилотника попали на территорию нефтебазы. В результате атаки ранения получили 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу.

«Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся», — сообщил Кондратьев.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным Минобороны, в ночь на 24 июля средства ПВО уничтожили семь беспилотников над Краснодарским краем.

Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин ранее сообщил, что произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Он призвал воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе.