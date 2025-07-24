В ночь на 24 июля украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков БПЛА погибли две женщины, есть пострадавшие. Местные власти сообщили о «попадании» по нефтебазе. Что известно о последствиях ударов ВСУ — в материале RTVI.

Министерство обороны сообщило, что с 20:40 среды до 01:40 четверга дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских дронов: 21 над акваторией Черного моря, 11 над Азовским морем, еще семь — в Краснодарском крае.

Погибшая и удар по нефтебазе

Вечером 23 июля мэрия Анапы предупредила жителей об опасности атаки БПЛА.

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон!» — сообщила пресс-служба.

Горожан также призвали не снимать беспилотники и работу средств ПВО.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ — привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — уточнили в мэрии.

Позже угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и ждать отмены угрозы. В оперштабе Краснодарского края сообщили о падении обломков БПЛА на Авиационной улице в Адлерском районе Сочи. Один человек погиб, еще один серьезно пострадал.

«Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — заявили в оперативном штабе.

В 9.24 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в телеграм-канале, что погибла и вторая женщина.

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», — рассказал глава региона.

Оперштаб сообщил о пожаре на территории гаражного кооператива в Адлерском районе. Пламя охватило четыре бокса общей площадью 200 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили.

Около часа ночи глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин написал в телеграм-канале, что работает ПВО.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — сообщил он.

Как уточнил телеграм-канал «Военный осведомитель», ВСУ атаковали «Лукойл-Югнефтепродукт Сочинская нефтебаза».

По словам местных жителей, это одна из самых серьезных атак на Сочи за все время. Очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT, что слышали от 15 до 20 мощных взрывов в городе, а в небе видели яркие вспышки. «Военный осведомитель» сообщил также о пролете на малой высоте в Адлере украинского дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый». Из-за массированной атаки жителей эвакуировали в подземные парковки, отметил телеграм-канал Mash.

Около трех часов ночи Плишкин сообщил об отбое опасности атаки БПЛА. На местах падения обломков работают коммунальные и спецслужбы.

«В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома», — написал глава Сириуса.

Он попросил не выкладывать в Сеть никаких фото и видео атаки, работы сил ПВО, средств защиты объектов. По словам Плишкина, эту информацию могут использовать ВСУ.

«Если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8 862 4455503. Медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно», — добавил Дмитрий Плишкин.

Как отметил телеграм-канал WarGonzo, украинские БПЛА не первый раз пытаются ударить по одному из главных российских курортов в разгар сезона, «но, пожалуй, впервые так массово».

«Любопытно, что это произошло практически сразу после завершения очередного этапа переговоров в Стамбуле. Впрочем, не думаем, что это поможет Киеву улучшить свои переговорные позиции», — подчеркнули журналисты.

Телеграм-канал «Два майора» отметил, что в Сочи, как и в Крыму, построить эшелонированную оборону нельзя, все концентрируется на берегу.

«При этом в том же Крыму подразделения ПВО уже опытные: ночью атака на полуостров была отражена», — уточнил автор публикации.

Поздно вечером Росавиация ограничивала работу аэропорта в Сочи. В привычный график он вернулся около трех ночи.

Налет на Крым

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев. Он заявил, что осколки БПЛА упали на берегу пляжа «Наш Парус», где уже работают спецслужбы.

«Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет», — объяснил севастопольский глава.

Обломки дронов рухнули также на территорию школы в Каче, повреждения получили несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.

«Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача. Никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу», — написал Развожаев.

Он призвал сообщать по номеру 112 об опасных находках и доверять только официальной информации.

«Кадров с БПЛА и работой ПВО в местных группах в соцсетях из Крыма, кстати, практически нет: сказывается разъяснительная работа», — обратил внимание телеграм-канал «Два майора».

Поздно вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил об атаке ВСУ на Геническ. Глава региона отправился на место падения сбитого БПЛА с начальником регионального ГУ МЧС Саварбеком Даурбековым.