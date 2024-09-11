На Мурманскую область совершаются «налеты вражеских беспилотников, принимаются меры по повышению безопасности», сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Чибис.

«Прошу с пониманием относится к ряду ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников», — сказал глава региона.

Также Чибис призвал доверять официальным источникам информации.

Baza ранее писал, что в двух аэропортах в Мурманской области введен план «Ковер» из -за угрозы атаки беспилотников

По данным телеграм-канала, три неизвестных дрона были обнаружены в районе Североморска. «После этого на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах) были введены ограничения на полеты», — сообщает Baza.

SHOT отмечает, что один из беспилотников летел со стороны Норвегии.

В Минобороны информацию о БПЛА в Мурманской области пока не подтверждали.

В конце августа Чибис также предупреждал жителей Мурманской области об угрозе атаки беспилоников. В регионе ограничивали работу два аэропорта.

Накануне, 10 сентября, в подмосковном городе Раменское в результате атаки беспилотников погибла женщина, три человека получили ранения.