Два аэропорта Мурманской области временно ограничили работу. Губернатор Андрей Чибис сообщил об угрозе беспилотников.

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», — написал глава региона в своем-телеграм-канале.

По его словам, все необходимые меры безопасности уже применяются. В телеграм-каналах распространилось видео, на котором якобы запечатлено, как БПЛА в Мурманской области уничтожают из стрелкового оружия.

По данным телеграм-канала Mash, над поселком Высокий Мурманской области был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Предполагается, что его целью был аэродром «Оленья», с которого вылетают российские стратегические бомбардировщики, пишет канал. По его информации, для атаки был задействован беспилотник A22 «Летучая лисица», который мог вылететь из Черниговской области.

В Минобороны информацию о дроне в Мурманской области не подтверждали.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что с 15:38 по мск в аэропортах Мурманска и Апатитов была введены временные ограничения «для обеспечения безопасности полетов».

Источник ТАСС, близкий к аэропортам, сообщил, что аэродромы прекратили «прием и выпуск воздушных судов» с 15:46 по мск. Ограничения на воздушное пространство действует в радиусе 100 км, добавил он.

Согласно онлайн-табло мурманского аэропорта, рейсы на вылет задерживаются с 15:50 по мск. В табло указано, что регистрация завершена, однако самолеты по-прежнему не вылетели. Также задерживаются три прибывающих рейса — из Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы.

В ночь на 21 августа над Московской областью было сбито 11 беспилотников. Из-за угрозы атаки дронов восемь самолетов ушли на запасные аэродромы. По сообщению Минобороны, всего за минувшую ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 45 украинских беспилотников.