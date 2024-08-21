Восемь самолетов ушли ночью на запасные аэродромы в период действия временных ограничений, введенных на фоне отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились с 02:31 до 06:30 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли 8 самолетов», — написал Кореняко.

Он добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для обеспечения безопасности полетов, «это главный приоритет». Сейчас аэропорты московского региона работают штатно, отметил представитель Росавиации.

Попытка атаки на Москву

Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 11 БПЛА над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал попытку атаковать столицу «одной из самых масштабных за все время».

О первом сбитом дроне в Подольске Собянин написал в своем телеграм-канале в 03:02, к 4:15 стало известно уже о семи сбитых беспилотниках. Об уничтожении в общей сложности 10 БПЛА Собянин отчитался около 04:40.

По сообщению Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 45 украинских беспилотников; из них 23 — над Брянской, еще шесть, три и два БПЛА соответственно — над территориями Белгородской, Калужской и Курской областей.

Оборонное ведомство не упомянуло Тульскую область, над которой, по данным правительства региона, средства ПВО также сбили два беспилотника.