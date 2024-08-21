В ночь на 21 августа силы ПВО сбили десять дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он назвал попытку атаковать город самой масштабной за все время.

«Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», — говорится в сообщении мэра в телеграм-канале.

О первом сбитом дроне в Подольске Собянин написал в 03:02. К 4:15 уже стало известно о семи сбитых беспилотниках. Девятый и десятый по счету дроны, летевшие к столицы, были ликвидированы около 04:40.

В ночь на среду атаке БПЛА также подверглись Брянская и Тульская области. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на западе региона была сбита ракета. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет. О ликвидации «нескольких воздушных целей» писал и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что данных о пострадавших и разрушениях нет.

13 августа Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что в Москве усилили меры безопасности на случай возможного проникновения диверсионных групп. По данным собеседников телеграм-канала, силовые структуры ведут постоянный мониторинг угроз в столице и области. На этом фоне полицейских предупредили о возможных попытках завладеть их оружием.