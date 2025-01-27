Цитата о запуске «очень опасных процессов для самого существования» Украины в случае отсутствия серьезных переговоров по урегулированию конфликта до конца 2025 года, которую приписывают начальнику украинского Главного управления разведки Кириллу Буданову, не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУР Минобороны Украины.

«Официальное сообщение ГУР МО Украины о распространении недостоверной информации. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины из закрытого, с грифом «секретно», заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности», — говорится в тексте официального сообщения.

Представители ведомства обратились к представителям медиа с призывом не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, особенно касающуюся вопросов обороны. Как пояснили в ГУР, такие данные могут быть искажены в интересах «отдельных политических деятелей», которые используют журналистов в своих целях.

«Отмечаем — распространение каких-либо сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом “секретно” при участии военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах», — отметили в ведомстве.

В ГУР также заявили, что «информационное измерение» вооруженного конфликта имеет критически важное значение.

Ранее «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники сообщила, что в ходе закрытой встречи депутатов Верховной Рады с командованием Сил обороны, один из участников спросил у Буданова: «Сколько времени у нас еще есть?». По словам собеседника издания, Буданов ответил, что в случае отсутствия серьезных переговоров до лета, «могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

Издание также написало, что власти страны пребывают в состоянии неопределенности из-за того, что любая попытка дать политический прогноз «упирается в глухую стену непонимания» сроков и формата завершения конфликта с Россией. По словам журналистов, украинские чиновники рассказали о «решительном настрое» администрации президента США Дональда Трампа найти возможность для завершения специальной военной операции на момент его инаугурации.

В то же время «УП» отметила, что у администрации американского лидера нет проработанного плана. Как заявили собеседники издания в дипломатических кругах, у Киева есть данные о том, что Белый дом уже работает над организацией телефонного разговора президента США с его российским коллегой Владимиром Путиным, после чего планируется полноценная встреча двух лидеров.