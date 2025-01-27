Если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, могут запуститься «очень опасные процессы для самого существования [страны]». Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде.

По словам источника «Украинской правды» (УП), депутаты Верховной Рады провели встречу с командованием Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в зоне боевых действий. Один из участников встречи спросил у Буданова: «Сколько времени у нас еще есть?». На что глава ГУР якобы ответил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — вспоминает в разговоре с УП один из участников встречи.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Буданов, говоря об угрозе существованию Украины, мог иметь ввиду последствия неудач на поле боя и риск попыток переворота.

«Очевидно, что он [Буданов] как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий. Мы видим, что происходит после событий в Великой Новоселке, в Курахово, где осталось не так много времени для ВСУ, видим неудачи в Курской области», — сказал депутат.

По его мнению, неудачи на фронте, а также снятие многих командующих могут привести к определенной конфронтации внутри Украины, включая даже попытки переворота.

Влияние Трампа на российско-украинский конфликт

По данным издания, украинские власти находятся в состоянии неопределенности, поскольку любое политическое прогнозирование «упирается в глухую стену непонимания» того, как и когда завершиться конфликт с Россией. Как утверждает «Украинская правда», самые веские аргументы по этому вопросу находятся в руках администрации президента США Дональда Трампа.

Украинские чиновники в разговоре с УП заявили, что на момент инаугурации администрация Трампа была «решительно настроена» найти вариант окончания военной операции на Украине. Однако сейчас очевидно, что проработанного плана у американской стороны нет, пишет издание.

План по Украине будет формироваться у Трампа прежде всего в ходе его контактов с российским главой Владимиром Путиным. Как говорят собеседники УП в дипломатических кругах, Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а после — планируют провести полноценную встречу.

Киев предпочел бы, чтоб до этого Трамп и Путин согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса, однако неизвестно, согласны ли с этим развитием событий в Белом доме, отмечает УП.

По оценке издания, команда Трампа настроена «кнутом и пряником» убедить Москву и Киев пойти на применение. В частности, новый глава Госдепа Марко Рубио открыто заявил, что «будут необходимы уступки — и со стороны россиян, и со стороны украинцев».

Потенциальные переговоры России и Украины

Декабрьский опрос социологической компании Socis показал, что за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров и остановки конфликта. При этом большинство собеседников УП во властных кругах поделились опасением, что при прекращении боев без получения гарантий безопасности возможны пусть не массовые, но и не мирные протесты на Украине.

«У нас сейчас две большие задачи. <…> Добиться какого-то соглашения о гарантиях с США, которое было бы ратифицировано Конгрессом. Ни у кого в мире такого нет, и это было бы серьезным сигналом. Параллельно надо отбить главные российские хотелки, типа вечной нейтральности и чего — то такого», — объясняет один из влиятельных членов команды президента Украины.

Но большинство опрошенных УП украинских чиновников предполагают, что если дойдет до переговоров, то россияне попытаются начать с некогда отвергнутого Украиной проекта «стамбульского договора». В связи с чем придется «побороться», чтобы «выбросить <….> пункты об ограничении армии или нейтралитете», считают они.

«Но это если до таких переговоров вообще дойдет. Пока ждем, что решат американцы, какие результаты будут от их разговоров с россиянами», — заключил один из собеседников издания.

В декабре 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но для этого Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые переговоры с Россией под руководством Владимира Путина. Кроме того, украинскому лидеру необходимо «дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», добавил Песков.

Зеленский 25 января 2025 года объяснил, что подписал указ о запрете таких переговоров, чтобы «остановить сепаратизм» на Украине. «Я — президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — подчеркнул он и добавил, что принял «абсолютно справедливое» решение.