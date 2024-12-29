Украина для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, заявил назначенный постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost.

Мельник отметил, что членство НАТО для Украины остается на повестке дня, однако вопрос гарантий безопасности является «центральным в качестве промежуточного решения».

«Однако они должны выйти за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года. Наши партнеры должны будут скрупулезно прописать, какими военными средствами они будут помогать защищать Украину в случае повторного нападения», — сказал он.

Дипломат пояснил, что возможны как двусторонние, так и многосторонние соглашения. Кроме того, эти договоренности могут стать частью возможного крупного мирного договора с Россией, не исключил Мельник.

В июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. В июне 2024 года Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о присоединении этих стран к ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский называл начало переговоров о вступлении Украины в ЕС «историческим шагом». Он выразил надежду, что следующие шаги «не будут откладываться», и подтвердил готовность Киева пройти через все необходимые этапы.

В то же время Associated Press отмечало, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться, так как они включают в себя адаптацию государства к действующему законодательству объединения в 35 областях. В пример агентство приводило переговоры о вступлении Турции в ЕС, которые «безрезультатно» продолжаются «почти два десятилетия».

Помимо Украины, Молдовы и Турции, в списке кандидатов на вступление в Евросоюз находятся Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина. Последней в альянс вступила Хорватия — в 2013 году. Заявку на вступление она подавала в 2003-м.

В начале декабря в МИД Украины заявили, что единственной реальной гарантией безопасности для страны может стать «лишь полноправное членство Украины в НАТО».

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — отметили в ведомстве и назвали Будапештский меморандум «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности».