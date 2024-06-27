Президент Украины Владимир Зеленский заключил соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Документ был подписан в Брюсселе, где 27 и 28 июня проходит саммит лидеров ЕС.

Как отмечает Bloomberg, соглашение официально закрепит серию инициатив Евросоюза по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских войск, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами. Новых гарантий от блока не ожидается, указывает агентство.

Перед подписанием соглашения глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что оно предусматривает возможность использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

«Это соглашение станет способом направления средств, которые поступают от российских замороженных активов. Хорошо, что мы сможем взять эти деньги и предоставить больше военной помощи Украине, украинским солдатам, а также направить их на развитие оборонной промышленности», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Шарля Мишеля, обязательства по гарантиям безопасности «помогут Украине защитить себя, противостоять дестабилизации и сдерживать будущие акты агрессии».

Среди прочего, президент Европейского совета назвал соглашение очередным «конкретным доказательством непоколебимой решимости ЕС поддерживать Украину в течение длительного времени». Подробное содержание документа не разглашается.

Ранее двусторонние соглашения с Киевом заключили отдельные страны. Первой из них стала Великобритания — подписание документа состоялось в январе 2024 года. Также Украина заключила соглашение о гарантиях безопасности с Германией, Францией, Данией, Испанией, Италией, Японией, Латвией, Канадой, Литвой и Эстонией.

13 июня США и Украина подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Италии. Документ рассчитан на то, чтобы «поддерживать весь спектр текущих оборонных потребностей Украины сейчас и в долгосрочной перспективе», а также ускорить евроатлантическую интеграцию Украины.

25 июня Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Зеленский назвал этот шаг «историческим выбором Европы».

По словам украинского лидера, каждая украинская нация должна быть «частью европейской семьи».

«Это верно для Украины, это верно для Молдовы, действительно для народов Балкан, Грузии — я уверен, что момент Грузии настанет. И я уверен, что будут приняты решения относительно Беларуси, потому что это тоже европейская нация, которая должна быть в объединенной Европе в будущем», — заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что следующие шаги «не будут откладываться», и подтвердил готовность Киева пройти через все необходимые этапы.