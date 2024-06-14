Дональд Трамп в случае избрания его на пост президента США или любой другой будущий президент страны сможет отменить соглашение о безопасности между Украиной и США, подписанное 13 июня президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, такая ситуация возможна, поскольку соглашение не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом. Документ также не содержит никаких новых обязательств относительно перспектив вступления Украины в НАТО, которые остаются отдаленными, пишет WP.

В то же время, по словам чиновников, соглашение направлено на то, чтобы обязать будущие администрации США поддерживать Украину, даже если на выборах победит Трамп, скептически относящийся к военной поддержке Киева.

Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Италии. Документ рассчитан на то, чтобы «поддерживать весь спектр текущих оборонных потребностей Украины сейчас и в долгосрочной перспективе», а также ускорить евроатлантическую интеграцию Украины.

Соглашение предусматривает, что в случае вооруженного нападения на Украину Киев и Вашингтон в течение 24 часов должны провести консультации на высоком уровне, чтобы определить дальнейшие шаги и потребности в сфере обороны. Об отправке американских военных на Украину речь не идет, подчеркнул Байден на пресс-конференции.

США намерены оказывать Украине «долгосрочную материальную помощь», а также предоставлять ей оружие, оборудование, обучать военнослужащих и проводить совместные учения, помогать Киеву в сферах кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, США обязуются поддерживать Украину в развитии многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, совместно работать над модернизацией Воздушных сил Украины и вместе с партнерами поддерживать способность страны самостоятельно обеспечивать свои вооруженные силы.

Документ содержит пункт, согласно которому США намерены сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока «Россия не оплатит ущерб, причиненный ею Украине».

Вашингтон и его партнеры также «намерены изучить все возможные пути», посредством которых замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины «в соответствии с внутренним и международным правом».

В отличие от других документов между Киевом и его союзниками соглашение с США ― «первое юридически обязывающее соглашение о безопасности», заявил изданию «Европейская правда» замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Будет принята соответствующая резолюция Конгресса, в обеих палатах. Это формально не будет не ратификацией, поскольку исполнительное соглашение такого типа не требует ратификации, однако мы получим политико-юридическую поддержку со стороны Конгресса», — сказал Жовква.

В соглашении также заложено, что администрация США будет выполнять его «независимо от имени президента», добавил замглавы офиса Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала соглашение между Украиной и США «просто бумажками», не имеющими юридической силы.