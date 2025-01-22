Российская сторона якобы требовала от президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост в первые дни военной операции и хотела заменить его бывшим депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком. Об этом Зеленский заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, в первые дни после начала боевых действий к нему «с какими-то бумажками» пришли некие «переговорщики», в том числе из Украины, и якобы передали ему «ультиматум».

«Они сказали, что я должен отступить, они меня заменят на пророссийского Медведчука. Поэтому я больше не президент. <…> Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди», — сказал Зеленский (цитата по NV.ua).

Со слов Зеленского, в числе других выдвинутых условий также якобы было признание Донбасса частью России, признание русского языка, закрепление в конституции нейтрального статуса Украины, сокращение численности украинской армии до 50 тысяч человек.

«Затем мы должны отдать все оружие, начиная от артиллерии, все, что до 20 км [дальности], мы должны разрушить и отдать им», — цитирует украинского президента «Страна.ua».

По словам Зеленского, он «послал» этих людей. Политик добавил, что затем Беларусь «хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум». Стамбульские договоренности он тоже назвал ультиматумом.

Переговоры в Турции между представителями России и Украины об урегулировании конфликта проходили весной 2022 года. Проект соглашений обязывал Украину соблюдать нейтральный статус, не вступать в военные альянсы, а также не размещать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

Западные СМИ утверждали, что документ также предполагал ограничение численности ВСУ и вооружений украинской армии. Россия также якобы согласилась, чтобы пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, КНР, Россия, США и Франция) предоставили Украине всеобъемлющие гарантии безопасности. Итоговый договор так и не был подписан.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года показал распечатанный черновик мирного договора представителям африканских стран, но его полный текст официально не публиковался. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял это тем, что документ утратил актуальность.

Участник переговорного процесса, депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил в ноябре 2023 года, что сделка в Стамбуле сорвалась в том числе из-за бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который якобы убедил Зеленского продолжать военные действия. Сам Джонсон назвал это «полным бредом».

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил в срыве переговоров «определенных лоббистов». Владимир Путин не раз говорил, что Россия готова вернуться к переговорам на основе Стамбульских договоренностей, но с учетом реалий на земле.