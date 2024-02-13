Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и нынешний лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал в интервью французскому изданию Omerta, что в сентябре 2022 года его обменяли на десять иностранных наемников, оказавшихся в плену у российской армии, а не на «азовцев»*, как об этом сообщалось ранее. Текст интервью приводится на сайте движения «Другая Украина».



«В общих списках на обмен были боевики “Азова”*, иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десять иностранцев из общего списка», — сказал Медведчук, отметив, что это произошло в результате многоступенчатого обмена.

По его словам, распространяемая в СМИ информация о том, что его обменяли на «азовцев»*, является неправдой. Политик добавил, что о том, как достигли договоренностей относительно этой процедуры, он узнал, уже находясь в Москве.

Медведчук также рассказал, что с мая 2021 находился под домашним арестом года по незаконно возбужденному делу о госизмене, а после начала боевых действий его арестовали и «поместили в застенки СБУ, сделав из этого пропагандистское шоу». Лидер движения «Другая Украина» заявил, что там на него постоянно оказывали сильное психологическое давление и угрожали расправой.

12 апреля 2022 президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и предложил обменять его на попавших в плен украинцев. 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

В Кремле тогда говорили, что не видят возможности для такого обмена, потому что Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к боевым действиям на Украине. 22 сентября 2022 Украина передала Медведчука российской стороне в результате обмена пленными.

На Украине Медведчука обвиняли в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, в 2014 он якобы организовал поставки угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Ему грозило пожизненное лишение свободы. Медведчук считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

*запрещенная в России террористическая организация