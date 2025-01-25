Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал осенью 2022 года указ о запрете любых переговоров с Россией под руководством Владимира Путина, чтобы «остановить сепаратизм» на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

По словам Зеленского, в первые месяцы боевых действий было много «разных переговорных площадок» и «теневых переговорных коридоров», в которых были задействованы в том числе депутаты Украины, ЕС и США. По мнению главы государства, они могли оказать влияние на независимость страны.

«Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных», — сказал украинский президент.

Власти Украины поняли, что «не могут это контролировать», продолжил Зеленский.

«Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны», — заявил глава государства (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Как считает Зеленский, он принял «абсолютно справедливое» решение.

«Я — президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — подчеркнул он.

Указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин, Зеленский подписал в октябре 2022 года. Это произошло через несколько дней после того, как в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Путин неоднократно заявлял, что указ Зеленского о запрете переговоров с Россией препятствует началу переговоров о мирном урегулировании военного конфликта Москвы и Киева. В частности, накануне российский президент выразил мнение, что страны Запада «должны заставить» украинского лидера отменить этот запрет.

«Думаю, что ему придется это сделать. Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что эти переговоры могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о серьезных переговорах в условиях запрета с украинской стороны говорить о чем-то серьезном достаточно сложно», — пояснил Путин.

В свою очередь Зеленский, несмотря на действие подписанного им указа, публично допускал возможность переговоров с Путиным.