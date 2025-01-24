Россия готова и к диалогу с США, и к переговорам с Украиной, заявил президент России Владимир Путин, комментируя призыв Дональда Трампа прекратить СВО. Также российский лидер отметил, что у них двоих всегда были «деловые, доверительные, прагматические отношения», а победу у американского президента в 2020-м «украли».

«Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов, и не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения такие и доверительные», — поделился Путин.

Он напомнил, что именно Трамп во время своего первого срока ввел самое большое количество санкций против России. Вряд ли эти действия соответствовали интересам Москвы и Вашингтона — но покинувший пост президента США Джозеф Байден тоже принял немало решений, «вредных для экономики самих Соединенных Штатов», добавил Путин.

«Например, подтачивание могущества самого доллара. <…> Эта администрация прежняя не дала нам возможность использовать доллар в качестве расчетной единицы. На мой взгляд, это решение наносит очень серьезный урон самим Соединенным Штатам. Сейчас вдаваться в это не будем, но могу только сказать, что мы видим заявление действующего президента о готовности к совместной работе», — сообщил российский лидер.

Он в очередной раз заверил, что Россия «всегда открыта» для переговоров, но тут «есть вопросы, которые требуют особого внимания» — например, введенный президентом Украины, имя которого Путин не стал называть, запрет на переговоры с Москвой.

«Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? <…> Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными», — рассуждал российский лидер.

По словам президента, власти Украины «хомячат с удовольствием сотни миллиардов» от стран, которые их поддерживают, но при этом «отменять принятый указ о запрете переговоров не спешат».

«Думаю, что, в конце концов, те, кто платит деньги, должны все-таки заставить его это сделать. И думаю, что ему придется это сделать. Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что эти переговоры могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о серьезных переговорах в условиях запрета с украинской стороны говорить о чем-то серьезном достаточно сложно», — пояснил Путин.

Глава государства признал, что у Москвы с Вашингтоном много точек соприкосновения: вопросы стратегической стабильности, экономики и так далее, поскольку Россия является одним из крупнейших производителей и потребителей энергоресурсов в мире.

«Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики слишком высокие цены — плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены — тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. И здесь есть о чем нам поговорить», — заявил он.

Путин согласился с тем, что если бы у Трампа «в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году». По оценке российского лидера, теперь, придя к власти, президент США вряд ли станет принимать решения, которые могут нанести вред его стране.

«Он не только умный, он прагматичный человек, и я с трудом себе представляю, что будут решения, наносящие ущерб самой американской экономике. Поэтому, скорее всего, действительно нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — заверил российский лидер.

Ранее Трамп призвал Путина «в ближайшее время» завершить конфликт с Украиной, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США.

Трамп назвал происходящее на Украине «нелепой войной» и заявил, что ее можно завершить «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Если не остановить конфликт, «дальше будет только хуже», считает американский лидер.

Комментируя его слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит «новых элементов» в угрозах санкций. Он напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп часто прибегал к подобным мерам.