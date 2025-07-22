Депутат Госдумы Андрей Гурулев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen. Он заявил RTVI, что она, работая на Украине, платит военный сбор и дарит продукцию бойцам ВСУ.

«Да, есть такая тема. Я обратился в Следственный комитет в связи с тем, что мне пришло официальное обращение от моих избирателей, и на основании его написал», — заявил Гурулев.

В тексте изложена просьба проверить сведения о возможной причастности ООО «Зелинский и Розен парфюмерия» к финансированию украинской армии, переданные депутату полковником ДНР Эдуардом Басуриным.

«Согласно представленным материалам, продукция данной компании реализуется на территории Украины, включая уплату военного сбора, направляемого на нужды ВСУ. Кроме того, по сообщениям украинских источников, часть продукции безвозмездно передается украинским военным», — говорится в обращении Гурулева к главе СКР.

Депутат уточнил, что, по словам Басурина, Zielinski & Rozen экспортирует продукцию через «аффилированные структуры, зарегистрированные за рубежом», тем самым затрудняя отслеживание своих финансовых потоков и создавая условия для возможного «сокрытия вывода средств».

Ранее аналогичное обращение направлял прокурору Московской области Сергею Забатурину депутат Госдумы Андрей Луговой. Тот попросил «дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении». Он уверял, что если информация о финансировании ВСУ и передаче продукции украинским военным подтвердится, то Zielinski & Rozen не сможет «уйти от ответственности» — ее ждет «как минимум потеря производств и огромного рынка сбыта в России».

В своем обращении Луговой ссылался на публикацию телеграм-канала «Iнсайдер ИА» и «расследования, опубликованные в СМИ». Из них, по его словам, следует, что часть выпускаемой российской продукции Zielinski & Rozen через эстонскую посредническую фирму Kestralcontinental OU экспортируется на Украину, где под видом произведенной в Европе продается и безвозмездно передается ВСУ.

На основании этих данных депутат делал вывод, что группа предпринимателей направляет часть получаемой в России сверхприбыли на финансирование ВСУ. Он указывал, что в 2024 году выручка Zielinski & Rozen составила 6,8 млрд рублей.

После этого компания Zielinski & Rozen выпустила официальное заявление, в котором заверила, что «осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строго придерживается общепринятых норм и ценностей в нашей стране, никогда не совершало действий, направленных против интересов государства и его граждан».

Кроме того, в компании подчеркнули, что не имеют отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывают и никогда не оказывали поддержку ВСУ, не поставляют им какую-либо продукцию. На фото, которые служили доказательством такой деятельности фирмы, на самом деле заснят контрафакт, говорилось в пресс-релизе. Подделку «можно увидеть невооруженным глазом, сопоставив фотографии в публикациях с оригинальными продуктами», отметили в Zielinski & Rozen.

В компании рассказали, что на протяжении нескольких последних лет активно борются с распространителями подделок — в частности, на популярных маркетплейсах, — и поэтому считают публикации о своей причастности к финансированию ВСУ возможными происками изготовителей и продавцов этого контрафакта.