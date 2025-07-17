Израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen не поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не поставляет им свою продукцию. Об этом заявили представители компании.

«ООО Зелинский и Розен парфюмерия осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строго придерживается общепринятых норм и ценностей в нашей стране, никогда не совершало действий, направленных против интересов государства и его граждан», — говорится в сообщении.

Представители Zielinski & Rozen подчеркнули, что компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию.

В статье украинского издания УНИАН от 3 июля говорится, что Zielinski & Rozen «продолжает помогать ВСУ». «Волонтеры в очередной раз доставили на передовую бойцам <…> продукцию бренда — парфюмированное мыло и шампуни», — говорилось в публикации. Впрочем, в Сети появились снимки этикеток поставляемой на Украину продукции израильского бренда, пишет Life. На них, как утверждается, два слоя: на первом содержится информация, что производитель — Zielinski & Rozen, а на слое под ним указан адрес изготовителя в Москве.

В Zielinski & Rozen отметили, что на фото, распространяемых в публикациях, изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду, что можно увидеть невооруженным взглядом, сопоставив фотографии в публикациях с оригинальными продуктами.

Бренд подчеркнул, что на протяжении последних четырех лет активно борется с производителями контрафакта, имитирующего оригинальную продукцию Zielinski & Rozen.

«Обнаружено свыше 2500 лиц, которые осуществляли продажу поддельного товара на маркетплейсах. Удовлетворено свыше 350 исковых заявлений нашей компании о прекращении незаконного использования товарного знака Zielinski & Rozen и взыскании денежной компенсации», — пояснили в компании.

Там также отметили, что существенное количество нарушителей привлечено к административной и уголовной ответственности.

«Мы убеждены, что распространяемая в СМИ ложная информация о бренде Zielinski & Rozen является следствием нашей борьбы с производителями и распространителями контрафактной продукции», — пояснили представители компании.

Zielinski & Rozen направил требования в средства массовой информации, которые, как считают в компании, распространили ложную информацию о публикации опровержений, а также направил обращения в правоохранительные органы.

Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность к финансированию ВСУ.

«Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности», — написал Луговой в телеграм-канале.

В своем обращении к прокурору депутат ссылается на данные из интернета, согласно которым Zielinski & Rozen «может быть причастен к противоправной деятельности против безопасности и интересов Российской Федерации, а именно в оказании материальной и финансовой помощи вооруженным формированиям Украины».

Кроме того, Луговой ссылается на результаты «расследований, опубликованных в СМИ», согласно которым часть продукции, произведенной Zielinski & Rozen в России, в дальнейшем экспортируется через территорию Эстонии на Украину, где реализуется в том числе на внутреннем рынке страны. Поставки продукции, которая «позиционируется как изготовленная в Европе», организованы при помощи логистических посредников, в том числе эстонской Kestralcontinental ОU, пояснил депутат.