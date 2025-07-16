Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении», — написал Луговой в своем телеграм-канале.

По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что израильский бренд поставляет свою продукцию украинским военным, находящимся в зоне российско-украинского конфликта, а также о том, что компания направляет средства на финансирование и обеспечение ВСУ.

«Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности», — написал Луговой.

В случае выявления нарушений компании грозит «как минимум потеря производств и огромного рынка сбыта в России», добавил депутат.

«Группа, извлекающая сверхприбыль»

В своем обращении к прокурору Луговой ссылается на данные из интернета, согласно которым Zielinski & Rozen «может быть причастен к противоправной деятельности против безопасности и интересов Российской Федерации, а именно в оказании материальной и финансовой помощи вооруженным формированиям Украины».

Как указывает депутат, в публикации телеграм-канала «Iнсайдер ИА» говорится, что Zielinski & Rozen на регулярной основе предоставляет свою продукцию военным ВСУ «на так называемых „Восточном“ и „Сумском“ направлениях».

Среди прочего Луговой ссылается на результаты «расследований, опубликованных в СМИ», согласно которым часть продукции, произведенной Zielinski & Rozen в России, в дальнейшем экспортируется через территорию Эстонии на Украину, где реализуется в том числе на внутреннем рынке страны. Поставки продукции, которая «позиционируется как изготовленная в Европе», организованы при помощи логистических посредников, в том числе эстонской Kestralcontinental ОU, отмечает депутат.

«Таким образом представляется, что на территории Российской Федерации действует группа предпринимателей, извлекающая сверхприбыль (по данным из открытых источников в 2024 году организация получила выручку в размере 6,8 млрд рублей) и направляющая ее часть на финансирование и обеспечение вооруженных формирований Украины, включая ВСУ, осуществляющих террористические акты на территории и в отношении населения России, ведущих боевые действия против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в обращении.

Луговой просит дать правовую оценку этим сведениям и принять меры прокурорского реагирования «в случае установления фактов нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности ООО «Зелинский и Розен парфюмерия», а также связанных с ней юридических и физических лиц». «О результатах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования по настоящему запросу прошу меня проинформировать», — пишет депутат.

Ссылаясь на данные из открытых источников, Луговой пишет, что компания Zielinski & Rozen была создана в Израиле парфюмером Эрезом Розеном и его супругой Леей. Представительства бренда, производящего в том числе духи, мыло и парфюмерные масла, располагаются в Европе (в том числе на Украине — ООО «Зелински и Роузен Украина»), странах Африки, ОАЭ и Бразилии, говорится в обращении. Российское подразделение израильского бренда — ООО «Зелинский и Розен парфюмерия» — было зарегистрировано в 2017 году. Производственные мощности компании преимущественно находятся в Подмосковье, а основными изготовителями для выступают зарегистрированное в подмосковном Дедовске ООО «Арома Пром», ООО «Бентус Лаборатории» (Москва), а также ИП Верейкина Светлана Александровна (Зеленоград), сказано в обращении Лугового.

«Просто переклеивать этикетки»

В статье украинского издания УНИАН от 3 июля говорится, что Zielinski & Rozen «продолжает помогать ВСУ»:

«Волонтеры в очередной раз доставили на передовую бойцам <…> продукцию бренда — парфюмированное мыло и шампуни».

Впрочем, в Сети появились снимки этикеток поставляемой на Украину продукции израильского бренда, пишет Life. На них, как утверждается, два слоя: на первом содержится информация, что производитель — Zielinski & Rozen, а на слое под ним указан адрес изготовителя в Москве.

В начале июля украинский портал socialbusiness.com.ua со ссылкой на источники сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала проверку Zielinski & Rozen из-за возможных связей бренда с Россией.

После этого полковник народной милиции ДНР в запасе Эдуард Басурин написал в своем телеграм-канале, что Zielinski & Rozen может поставлять произведенную в России продукцию на Украину через поддерживающие ВСУ структуры, в том числе в Эстонии. Он, в частности, сообщил, что компания оформлена через сеть юридических лиц в разных странах, тогда как на Украине она представлена другими юрлицами, которые «тщательно скрывают бенефициаров».

«Задействованные цепочки помогают просто переклеивать этикетки для разных стран. И это очень удобно в условиях санкционной политики и бойкота российских товаров. Zielinski & Rozen просто маскирует свою продукцию. Всё красиво сделано и Zielinski & Rozen просто не попадает под санкции — в каждой стране можно клепать свою этикетку с производством. Причем де-юре компания иностранная, а де-факто российская», — говорится в посте.

Как утверждает Басурин, некоторые партнеры Zielinski & Rozen, представленные на сайте украинского подразделения бренда, поддерживают ВСУ, оказывая гуманитарную и военную помощь, в том числе путем организации сбора средств на беспилотники. В то же время в России израильская компания пользуется поддержкой со стороны государства в виде льготных процентов и субсидий, сказано в публикации.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука написал, что деятельность Zielinski & Rozen «как минимум должна стать предметом тщательного расследования».