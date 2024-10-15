Российское представительство косметической компании Avon не поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ) или любые другие организации, деятельность которых законодательно запрещена в России, пишет Daily Storm со ссылкой на письмо пресс-службы «Avon Россия». Компания назвала ложными обвинения режиссера Никиты Михалкова в свой адрес.

В одном из последних выпусков программы «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что компания Avon поддерживает ВСУ и отправляет денежные средства на Украину. В передаче приводятся некие статистические данные, согласно которым «с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2024 года компанией Avon на счета за границей, в основном в Европу, из России было выведено более $53 млн». В выпуске «Бесогона» также был показан скриншот со страницы украинского Avon в Instagram*, в котором говорилось о переводе $200 тыс. на помощь ВСУ из фонда Avon Foundation, основанного головной компанией.

Кроме того, Михалков заявил, что Avon пропагандирует нетрадиционные ценности и поддерживает «ЛГБТ**-стандарты», пишет Daily Storm.

В российском представительстве Avon обвинения режиссера назвали ложными. В официальном письме компании говорится, что «Avon Россия» никак не связана с Украиной и ВСУ.

«От лица руководства компании подчеркиваем, что «Avon Россия» в своей деятельности всегда соблюдает законодательство Российской Федерации и никогда не осуществляла и не осуществляет каких-либо действий, направленных против интересов России и граждан. Компания не оказывает поддержку и финансирование организациям, деятельность которых противоречит этическим нормам, законодательству Российской Федерации», — приводит Daily Storm ответ компании.

Пресс-служба Avon отвергла поддержку «ЛГБТ**-стандартов». В письме говорится, что для бренда «этические принципы — первостепенны». «Мы осуждаем любые действия, направленные против закона», — подчеркивается в заявлении.

Avon представлена более чем в 100 государствах мира. На сайте российского представительства бренда говорится, что компания работает в стране более 30 лет, имеет собственное производство в Московской области и представляет «парфюмерную марку №1 в России».

Летом 2023 года Следственный комитет России начал проверку в отношении российского Avon после того, как житель Москвы обнаружил в посылке с косметикой бренда листовки «Русского добровольческого корпуса»*** (РДК***). Упаковка на одной из коробок была повреждена, а внутри находилась похожая на фискальный чек листовка с осуждением военной операции на Украине, благодарностью «за покупку» от РДК*** и QR-кодом, который вел на телеграм-канал движения. В Avon пообещали провести «тщательное расследование» и сотрудничать с властями.

*деятельность Meta по реализации Instagram в России признана экстремистской и запрещена

**решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

***запрещенная в России террористическая организация