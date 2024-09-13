Художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский отказался бы от предложения возглавить театр, если бы у него «хватило мудрости». Об этом он рассказал в шоу «Актерская студия Вадима Верника».

По словам Хабенского, эту тему он обсуждал со своим коллегой Александром Калягиным.

«Он [Калягин] смотрел на меня глазами, полными сожаления. Я все прочитал по его взгляду и решил ответить: “Если бы у меня на тот момент жизни хватило мудрости отказаться от этого предложения, то я бы отказался. Но тогда я еще не был таким мудрым человеком, поэтому принял его”. Он посмеялся, но понял меня», — сказал он.

Хабенский был назначен худруком МХТ им. Чехова в конце октября 2021 года. Он сменил на этом посту Сергея Женовача, который, как заявили в пресс-службе Минкульта, ушел по собственному желанию. Комментируя назначение Хабенского, в министерстве пояснили, что он «обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень», «хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри».

Сейчас Хабенский сетует, что перед ним стоит множество сложных административных и организационных задач, которые отнимают у него время и энергию, — а ему при этом хотелось бы продолжать играть на сцене и ставить спектакли.

Обращаясь к молодым коллегам, народный артист предостерег их от романтических представлений о профессии и надежд на то, что они смогут зарабатывать на жизнь одной только игрой в театре:

«Те, кто поступает в театральный и думает, что театр — это место, где ты будешь получать легкие деньги, ошибаются. Если ты работаешь только в театре, тебе будет сложно обеспечить себя и свою семью. Театр — это место, где ты тренируешь душу и тело, чтобы быть готовым к другим предложениям, которые могут быть более выгодными с финансовой точки зрения».

Хабенский признал, что есть актеры, которые живут только благодаря театральным спектаклям и антрепризам. Но чтобы этого добиться, по его словам, нужно прилагать вдвое больше усилий, чтобы не снижать качество игры.

В ближайшее время состоится премьера первой режиссерской работы Константина Хабенского на сцене МХТ — легендарной «Чайки» Антона Чехова. «Это знаковый спектакль Московского художественного театра, потому что здесь она и образно, и в прямом смысле взлетела и понесла этот театр вверх», — объяснял худрук на творческом вечере, предупреждая, что сам в постановке играть не планирует. В беседе с ТАСС Хабенский анонсировал премьеру своей «Чайки» осенью 2024 года.

Режиссерской находкой Хабенского, как рассказал один из задействованных в спектакле актеров, — сделать Тригорина ровесником Треплева, «молодым парнем на тестостероне», тем самым обострив конфронтацию между ними, а заодно и конфликт Аркадиной с сыном.