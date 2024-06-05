Госагентство Киргизии по защите персональных данных отрицает, что пакистанская хакерская группа Team Insane Pakistan взломала сайт правительства республики и опубликовала личные данные более 600 тысяч ее граждан. Ранее хакеры пригрозили провести кибератаку в ответ на майский инцидент с иностранными студентами в Бишкеке, пишет портал Vesti.kg.

В ночь на 18 мая в столице Киргизии произошли массовые беспорядки с участием местных жителей и иностранцев. Поводом стал конфликт, в результате которого пострадал гражданин республики. Позже власти сообщили о задержании некоторых участников протестов, среди которых были и приезжие. В результате беспорядков пострадал как минимум один гражданин Пакистана.

Глава госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что местные жители недовольны количеством мигрантов в республике, признав рост их численности. Согласно статистике, основными нарушителями закона в стране являются граждане Пакистана и Бангладеш, отметил чиновник.

После этого хакерская группа Team Insane Pakistan опубликовала заявление, в котором потребовала от властей Киргизии наказать нападавших. Хакеры утверждали, что в ночных беспорядках пострадали десятки иностранцев, а некоторые подверглись насилию.

Сутки спустя хакеры стали размещать посты о якобы совершенных ими кибератаках на некоторые сайты госучреждений Киргизии, включая официальные порталы министерств и вузов республики.

По данным госагентства Киргизии по защите персональных данных, опубликованная в Сети информация о гражданах и компаниях неактуальна, поскольку попала в интернет в результате утечки еще четыре года назад.

«Опубликованные 600 тысяч персональных записей граждан Кыргызстана являются схожими с данными, которые были опубликованы в 2020 году в результате утечки с сервисов Государственной налоговой службы», — говорится в сообщении госагентства по защите персональных данных.

22 мая хакеры Team Insane Pakistan сообщили в соцсетях, что добыли данные более 630 тысяч киргизских граждан и компаний после взлома правительственного сайта gov.kg. Перед этим портал CyberExpress, который отслеживает кибератаки в разных регионах, утверждал, что некоторые сайты госструктур Киргизии действительно были атакованы.

В списке, опубликованном пакистанской группой, фигурируют данные бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, министра юстиции Аяза Баетова, спикера парламента Нурланбека Шакиева, председателя налоговой службы Алтынбека Абдувапова и других чиновников, политиков и простых граждан республики. В базе содержались их даты рождения, адреса и номера ИНН. По информации портала Vesti, некоторые люди из списка все еще живут по указанным адресам.

Kaktus.Media пишет, что еще в 2020 году в следствие масштабной утечки данных в Сети появились списки более 800 тысяч налогоплательщиков Киргизии. Редакция портала сравнила две базы и пришла к выводу, что они практически идентичны. Отличия были лишь в том, что новый список был менее объемным и не упорядоченным — с непронумерованными позициями, чередующимися вразброс.