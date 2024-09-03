Боевики палестинского движения ХАМАС, которые следят за заложниками в секторе Газа, получили новые инструкции на случай приближения израильских войск. Об этом в телеграм-канале написал пресс-секретарь военного крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Абу Обайда, говоря об обнаруженных в Рафахе тел убитых заложников.

Кроме того, ХАМАС опубликовал видео с шестью заложниками, среди которых россиян, cнятые незадолго до того, как они были убиты. На записях Александр Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино. Также в ролике есть обращение заложницы Иден Йерушалми, которая говорит, что скучает по своей семье и призывает премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить бомбардировки сектора Газа. ХАМАС пообещал позже опубликовать «последние слова» других заложников.

По словам Абу Обайда, Нетаньяху стремится действовать военным, а не дипломатическим путем. Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС отметил, что настойчивость главы кабмина Израиля приведет к тому, что заложники «будут возвращены своим семьям в гробах».

Он также добавил, что боевикам дали новые инструкции после операции израильского спецназа по спасению заложников в июне.

Об обнаружении тел заложников в подземном туннеле в Рафахе 1 сентября сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) адмирал Даниэль Хагари. «Согласно нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАСа незадолго до того, как мы добрались до них», ― сказал он.

Примерно в километре от того места, где были найдены тела, в конце августа был спасен из плена израильтянин Фархан аль-Кади. По словам представителя ЦАХАЛа, после его освобождения израильским войскам было приказано действовать «с большей осторожностью, чем обычно» в связи с тем, что в том районе могли быть другие заложники.