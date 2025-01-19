Международный Красный Крест принял трех израильских заложниц в рамках подготовки к их перевозке в Израиль в соответствии с соглашением о прекращении огня с ХАМАС. Корреспондент Sky News Arabia сообщил, что видел, как автомобили МККК ехали с юга в сторону Газы.

Освобождены три израильтянки — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штайнбрехер (31 год). По предварительным данным, состояние всех трех женщин оценивается как хорошее. Спецназ израильской армии планирует забрать их в секторе Газа, в коридоре «Нецарим», а потом доставить в медицинский центр в Израиле. В больнице они должны встретиться со своими родственниками.

Все три заложницы были похищены боевиками ХАМАС в ходе их нападения на израильские приграничные территории 7 октября 2023 года. Штайнбрехер и Дамари, у которой помимо израильского есть британское гражданство, захватили на территории кибуца Кфар-Аза, где обе проживали. Роми Гонен была схвачена боевиками на музыкальном фестивале Supernova.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что в течение семи ближайших дней будут освобождены еще четыре женщины-заложницы.

Тем временем стартовала и процедура освобождения палестинских заключенных из тюрьмы Дэймон — в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня. Палестинский информационный центр опубликовал фотографии автобусов, перевозящих заключенных мужского и женского пола в тюрьму Офер. Они должны быть освобождены 19 января в рамках первого этапа сделки по обмену.

По данным палестинских источников, в списке освобожденных 67 женщин и 23 ребенка. ХАМАС изначально сообщал, что палестинские узники, которые будут освобождены в первый день выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, — это в основном женщины и дети.

После вступления в силу режима прекращения огня израильские силы начали отвод войск из района Рафах в секторе Газа в коридор вдоль границы между Египтом и сектором Газа. В то же время несколько сотен грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе 20 с топливом, начали прибывать на контролируемый Израилем КПП Керем-Шалом перед въездом в Газу.

Сделка о прекращении огня должна была вступить в силу ранним утром 19 января, но произошла задержка, поскольку ХАМАС вовремя не передал Израилю данные об освобождаемых в первый день заложниках, объяснив это «техническими причинами». Палестинская гражданская служба по чрезвычайным ситуациям впоследствии заявила, что в результате израильских военных авиаударов по всему сектору Газа во время этой задержки погибли по меньшей мере 13 палестинцев.

Партия крайне правого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира объявила, что покидает правящую коалицию в знак протеста против «скандального» соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а сам он подал в отставку. Крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал Израиль оккупировать сектор Газа и установить там военное правительство. В противном случае он пригрозил приложить все усилия к свержению кабинета самого Нетаньяху.