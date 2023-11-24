Движение ХАМАС освободило 25 заложников, которые удерживались в секторе Газа в течение 49 дней после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные правительства Египта, которое участвовало в переговорах об обмене.

В числе освобожденных заложников — 12 граждан Таиланда, а также 13 женщин и детей, гражданство которых NYT не уточняет. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение 13 израильских заложников, передает CNN.

«Премьер-министр и министр обороны Израиля будут внимательно следить за ходом операции по возвращению в страну израильтян, освобожденных из плена ХАМАСа», — говорится в аккаунте канцелярии в соцсети Х.

Израильские заложники были переданы Красному кресту, а затем привезены на контрольно-пропускной пункт Рафах на юге Газы на границе с Египтом. Красный Крест подтвердил в соцсети X начало операции по обмену между Израилем и ХАМАСом. Организация не уточнила, о каком количестве человек идет речь, но описала свою миссию как многодневную операцию, которая будет включать доставку гуманитарной помощи в Газу.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил в соцсети Х, что получил подтверждение от служб национальной безопасности и Министерства иностранных дел об освобождении 12 подданных королевства.

Граждане Таиланда были освобождены в соответствии с отдельным соглашением, заключенным с ХАМАС при посредничестве Катара и Египта, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на чиновника, обладающего информацией о переговорах. Все 12 тайцев — мужчины.

В соответствии с соглашением о временном прекращении огня Израиль должен передать ХАМАСу 39 палестинцев — 24 женщины и 15 подростков, передает Reuters.

Группа из 13 израильских заложников пересекла границу Египта, сообщает The Times of Israel. Два источника в ХАМАС подтвердили агентству AFP передачу заложников Красному Кресту для возвращения в Израиль через Египет. Тайские заложники пересекли границу Израиля и направляются в медицинский центр Шамир (расположен в населенном пункте Беэр-Яаков вблизи Тель-Авива), сообщает Haaretz.

Один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания заявил в телеобращении, что палестинское движение обязуется соблюдать условия перемирия, если их будет соблюдать Израиль.