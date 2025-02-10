Палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении условий прекращения огня и объявило, что отложит новый раунд освобождения заложников, запланированный на 15 февраля. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя военного крыла группировки Абу Обейды.

По его словам, Израиль задержал возвращение жителей в северную часть сектора Газа, наносил удары по территории анклава и препятствовал поступлению гуманитарной помощи в Газу. ХАМАС требует от Израиля компенсаций задним числом за предполагаемые нарушения режима прекращения огня, в противном случае группировка грозится приостановить освобождение заложников «до дальнейшего уведомления».

Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал заявление военного крыла ХАМАСа «прямым нарушением режима прекращения огня». Он поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысить боевую готовность к «любому возможному сценарию в Газе» и обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с высшими должностными лицами органов безопасности и намерен провести заседание кабинета безопасности утром 11 февраля, пишет Jerusalem Post.

Форум семей заложников после заявления ХАМАСа обратился к странам-посредникам с просьбой помочь сохранению сделки о прекращении огня в секторе Газа, передает Associated Press (AP). В организации также призвали правительство Израиля «воздержаться от действий, которые ставят под угрозу выполнение подписанного соглашения, и обеспечить его продолжение».

Показания бывших заложников и «шокирующее состояние» людей, освобожденных в ходе последнего обмена 8 февраля, «не оставляют места для сомнений — время имеет решающее значение, и все заложники должны быть срочно спасены из этой ужасной ситуации», говорится в заявлении форума.

Между Израилем и ХАМАСом с середины января действует соглашение о прекращения огня. В соответствии с ним боевики обязались на первом этапе освободить 33 заложника, захваченных при нападении 7 октября 2023 года, в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных.

С момента действия соглашения стороны провели пять этапов обмена, в результате которых был освобожден 21 заложник и более 730 палестинских заключенных. Следующий обмен, запланированный на 15 февраля, предусматривал освобождение еще троих израильских заложников. Всего в Газе остается более 70 заложников, в их числе россиянин Александр Труфанов. Часть пленников мертвы: ЦАХАЛ подтвердил гибель 34 человек.