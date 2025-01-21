Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, который остается в заложниках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, находится в «удовлетворительном, но не положительном» состоянии. Его могут освободить в течение трех-четырех недель. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Есть сведения, что он был ранен, состояние здоровья его не совсем удовлетворительное… Удовлетворительное, но не положительное. <…> Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден», — сказал Викторов (цитата по РИА Новости).

Посол уточнил, что Труфанов получил ранение еще при захвате, а не во время пребывания в качестве заложника. Викторов выразил надежду, что состояние россиянина в оставшиеся дни не ухудшится. Других заложников с российским гражданством в Газе нет, отметил Викторов.

«Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российской стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этой сделки», — сказал дипломат.

29-летний Александр Труфанов был захвачен в плен 7 октября 2023 года вместе с матерью Еленой Труфановой, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Отец россиянина Виталий Труфанов был убит при нападении боевиков.

«Я решила, что всё, их убили»

Семья Труфановых переехала в Израиль из Ростова-на-Дону в 1999 году и поселилась в кибуце Нир-Оз, рассказывала мать Александра «Известиям». Она работала на заводе по производству красок начальником лаборатории проверок качества. В результате нападения террористов завод сгорел.

Александр работал инженером-электронщиком и жил со своей девушкой возле Тель-Авива. В день атаки ХАМАСа Труфанов с невестой приехал навестить своих родных.

«Рано утром начались обстрелы. Снаряды падали без перерыва. У Саши и Сапир не было даже времени прибежать к нам и спрятаться в нашей комнате безопасности. <…> В какой-то момент я получила сообщение от своего сына, что к ним ломают дверь. А она находится как раз напротив окон нашего дома. И мы с мужем вышли к окну и видели, как человек 10-15 с автоматами ворвались к ним в дом. В этот момент я решила, что всё, их убили», — рассказывала Елена Труфанова.

По словам женщины, террористы вывели ее мужа из дома, требуя отдать им автомобиль. О том, что супруг погиб, а сын ранен, Елена узнала только после своего освобождения: ее держали в заложниках отдельно от других близких. Лишь после начала обстрелов Газы со стороны Израиля в подвал, где находилась Елена, спустили и невесту ее сына Сапир. Труфанову и ее мать Ирину Татти отпустили в ноябре 2023 года.

Перемирие между Израилем и ХАМАСом

В середине января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Перемирие вступило в силу 19 января, в этот день боевики освободили трех женщин. Всего на первом этапе сделки ХАМАС должен отпустить 33 заложника в обмен на палестинских заключенных. Израиль считает, что большинство заложников в списке живы.

В посольстве Израиля RTVI подтвердили, что Александр Труфанов внесен в списки на обмен. Израильский посол Симона Гальперин подчеркнула, что ответственность за его жизнь и возвращение лежит на движении ХАМАС. Президент России Владимир Путин 20 января призвал главу МИД Сергея Лаврова сделать все для освобождения Труфанова.

Израильская сторона сообщала, что среди пленников есть 8 человек с российским гражданством. Часть из них освободили в 2023-2024 годах. В сентябре стало известно о гибели удерживаемого боевиками россиянина Александра Лобанова. Израильские военные обнаружили его тело вместе с телами еще пяти заложников в подземном туннеле в Рафахе.