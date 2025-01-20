В посольстве Израиля в Москве подтвердили RTVI, что Александр Труфанов (у него два гражданства — израильское и российское), который находится в заложниках у ХАМАС с октября 2023 года, внесен в списки на обмен.

«Да, это так», — ответили RTVI в пресс-службе израильской дипмиссии.

Ранее об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на министерство юстиции Израиля.

Первый этап освобождения заложников, захваченных радикальной палестинской группировкой во время теракта 7 октября 2023 года, уже состоялся: три израильтянки были переданы Международному комитету Красного Креста.

В списки внесены имена 33 заложников — их предстоит обменять примерно на 700 палестинских заключенных, которые находятся в тюрьмах Израиля, в том числе по обвинению в убийствах. Это предусмотрено первым этапом соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

До этого на Смоленской площади сообщили, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов поговорил по телефону с руководством ХАМАС (Москва официально не признает группировку террористической), и во время разговора «с российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А.Труфанова».