Посол Израиля в России спустя почти 50 вернулась в город своего детства — Санкт-Петербург. В специальном интервью RTVI дипломат рассказала о том, как росла в питерской коммуналке и какое впечатление сегодня произвел на нее город.

«Я родилась в Риге. Мой папа был из Ленинграда. Я должна сказать «из Ленинграда», потому что в то время это еще был Ленинград, сегодня это Питер, конечно. И когда мне исполнилось всего несколько месяцев, мы переехали. Мама приехала в Питер жить с папой и с бабушкой и с дедушкой», — рассказала Симона Гальперин.

Дипломат поделилась с RTVI частью семейной истории, о которой раньше не рассказывала.

«Они [родители] были очень молоды: маме было 20 лет, когда я родилась, папе было 21, — очень молодые. И конечно, оба были студенты. Бабушка в Риге, мамина мама, была в ужасе: «Что, уже беременная, и тебе еще нет 20?! Немедленно надо аборт, и всё!» А родители папы, бабушка Бася и дедушка Мося, они из Пушкина под Питером, сказали: «Не волнуйся, рожай, мы поможем». Так вот я родилась, мы переехали в Ленинград, жили там в одной из этих коммуналок», — вспоминает посол.

По словам дипломата, в конце апреля она впервые побывала в Петербурге с тех пор, как покинула город возрасте шести лет, когда они с матерью репатриировались в Израиль.

«Я приехала первый раз [в Санкт-Петербург] за почти 50 лет. И город такой красивый! Я пошла, посмотрела там адрес, где мы жили… Конечно, дом уже не стоит, его снесли, там построили торговый центр… Но прекрасный, такой красивый город! И я шла по улицам и шла, там школа и детский сад… Это действительно возвращение к корням», — признала Симона Гальперин.

Гостья RTVI также рассказала, что из русской классики особенно любит роман Льва Толстого «Анна Каренина».

«Это вообще трагическая, историческая, романтическая [книга]… Это всегда трогает сердце», — заключила Симона Гальперин.