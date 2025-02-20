Группировка ХАМАС передала Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 февраля. Палестинские боевики утверждают, что предоставили Израилю останки Шири Бибас и двух ее сыновей, которым на момент похищения было четыре года и девять месяцев соответственно. А также Одеда Лифшица — ему было 83 года.

Заложники были похищены 7 октября 2023 года из их домов в кибуце Нир-Оз. Отец детей Бибас — Ярден — был похищен в тот же день, но удерживался отдельно от семьи. В феврале 2024 года мужчину освободили в рамках первого этапа сделки палестинской группировки с Израилем, отмечает The Jerusalem Post.

Тела четырех погибших израильских заложников были переданы Красному Кресту в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, после чего их забрали израильские военные. The Times of Israel пишет, что после небольшой церемонии тела переместят в новые гробы, затянутые израильскими флагами.

Затем их доставят в институт судебной медицины Абу-Кабир в Тель-Авиве для формального опознания. Министр здравоохранения Израиля уточнил, что этот процесс необходим не только для установления личности заложников, но и для выяснения причины их смерти.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что семьи погибших были проинформированы о том, что ЦАХАЛ получил тела заложников. После того как пройдет процедура опознания, их родственники получат официальные уведомления.

«Мы искренне сочувствуем им [семьям погибших] в это трудное время», — заявили в канцелярии израильского премьера.

Президент Израиля Ицхак Герцог попросил прощения у четырех погибших заложников за то, что не защитил их и не вернул живыми на родину.

«От имени государства Израиль я склоняю голову и прошу прощения. Прошу прощения за то, что не смог защитить вас в тот ужасный день. Прошу прощения за то, что не смог доставить вас домой в целости и сохранности. Пусть память о них будет благословенной», — цитирует The Times of Israel слова Герцога.

В субботу, 22 февраля, ХАМАС намерен освободить шестерых израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из тюрем в рамках первого этапа сделки. Ее срок истекает 2 марта — до этого времени палестинские боевики должны передать тела еще четырех погибших израильских заложников.

Ранее представитель движения ХАМАС Касем заявлял, что группировка готова освободить всех остающихся в заложниках израильтян во время второго этапа соглашения о прекращении огня. При этом ХАМАС отверг требование Израиля о разоружении и выводе войск из сектора Газа.

«Условие оккупантов — выдворить ХАМАС из сектора Газа — это нелепая психологическая война, а вывод или разоружение сопротивления из Газы неприемлемы. Любые договоренности о будущем сектора Газа будут приниматься на основе национального консенсуса», — пояснил Касем.