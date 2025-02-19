Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех остающихся в заложниках израильтян во время второго этапа соглашения о прекращении огня, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения Хазема Касема.

«Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого пленные будут обменены за один раз при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа», — говорится в заявлении ХАМАС.

Представители движения озвучили новую инициативу после того, как президент США Дональд Трамп выступил против поэтапного еженедельного освобождения израильских пленников, удерживаемых в Газе. С призывом к ХАМАС освободить всех заложников сразу обращались и члены их семей.

При этом ХАМАС отверг требование Израиля о разоружении и выводе войск из сектора Газа.

«Условие оккупантов — выдворить ХАМАС из сектора Газа — это нелепая психологическая война, а вывод или разоружение сопротивления из Газы неприемлемы. Любые договоренности о будущем сектора Газа будут приниматься на основе национального консенсуса», — заявил Касем.

Между Израилем и ХАМАСом с середины января действует соглашение о прекращения огня. В соответствии с ним боевики обязались на первом этапе освободить 33 заложника, захваченных при нападении 7 октября 2023 года, в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных.

Последний обмен состоялся 15 февраля 2024 года, в числе вернувшихся в Израиль был гражданин России Александр Труфанов. По данным израильских властей, в плену ХАМАС остаются 73 человека.

16 февраля премьер-Министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил уничтожить ХАМАС, ликвидировав военный потенциал палестинского движения и свергнув его правление в Газе, если боевики не вернут всех заложников. По словам главы правительства, «недвусмысленная поддержка» от США поможет Израилю добиться своих целей.