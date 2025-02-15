Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Красному Кресту трех заложников, удерживаемых в секторе Газа с октября 2023 года. Это россиянин Александр Труфанов, гражданин США Саги Декель-Хен и израильтянин Яир Хорн, сообщает Times of Israel.

Красный Крест передал заложников силам Армии обороны Израиля и спецслужб в Газе, их вывезут из анклава и направят на медицинское обследование.

Представители ХАМАСа привезли заложников на автомобиле, угнанном в день атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Некоторые боевики были одеты в израильскую военную форму и имели при себе оружие, захваченное в день нападения. Освобождение прошло без инцидентов, передает Al Jazeera.

Перед освобождением пленники выступили с краткой речью со сцены. Все трое мужчин, «судя по всему, находятся в хорошей физической форме», сообщает канал. The New York Times (NYT) отмечает, что «некогда коренастый» Яир Хорн «заметно похудел» после 16 месяцев пребывания в заложниках. В соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль в ответ должен освободить 369 заключенных палестинцев.

Что известно о заложниках

Александра Труфанова (29 лет), Саги Декель-Хена (36 лет) и Яира Хорна (46 лет) похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Мать, бабушка и невеста Труфанова также были взяты в заложники, позже их освободили. Отца россиянина боевики убили при нападении на кибуц. Семья переехала в Израиль из России в конце 1990-х годов.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил в январе, что Труфанов был ранен при захвате и находится в «удовлетворительном, но не положительном» состоянии. Замглавы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук не подтвердил информацию о ранении, заявив, что с россиянином «все хорошо».

Марзук отметил, что Труфанова не планировалось освобождать на первом этапе действия соглашения с Израилем, но ХАМАС «всегда отдает предпочтение просьбам российской стороны». Анонсируя освобождение Труфанова, в ХАМАСе заявили, что делают это в «знак уважения позиции России по Палестине».

Саги Декель-Хена ― гражданин США и Израиля, отец троих детей. Его младшая дочь родилась спустя два месяца после похищения мужчины. В ХАМАСе заявили, что при освобождении подарили Декель-Хену золотую монету в честь рождения дочери.

Яир Хорн до захвата боевиками работал на стройке, занимался организацией вечеринок и других мероприятий. Его похитили вместе с братом Эйтаном, он остается в плену. Семья Хорна эмигрировала в Израиль из Аргентины.