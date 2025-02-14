Палестинское радикальное движение ХАМАС освободит 15 февраля удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря руководства политбюро движения Тахера ан-Нуну.

Он назвал освобождение Труфанова «знаком уважения позиции России по Палестине».

«Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — сказал ан-Нуну. По его словам, в отношениях между Россией и Палестиной «нет никаких проблем и они построены на дружбе, признательности и уважении».

ХАМАС и его союзники также заявили о намерении освободить 15 февраля еще двоих мужчин — гражданина США Саги Декель-Хена и гражданина Израиля Яира Хорна. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила получение списка заложников, пишет Times of Israel.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила 13 февраля, что Труфанов жив и должен быть освобожден в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Александр Труфанов был захвачен в плен 7 октября 2023 года вместе с матерью Еленой Труфановой, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Отец россиянина Виталий Труфанов был убит при нападении боевиков. Мать и бабушку молодого человека освободили в ноябре 2023 года.

В январе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Труфанов был ранен при захвате и находится в «удовлетворительном, но не положительном» состоянии. Замглавы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук заявил в интервью «Известиям» в начале февраля, что с россиянином «все хорошо».

Марзук отметил, что Труфанова изначально не планировалось включать в списки на освобождение в рамках первого этапа сделки, поскольку нынешняя фаза касается освобождения женщин, пожилых людей и больных.

«Но он скоро будет освобожден. <…> ХАМАС всегда учитывает просьбы российской стороны», — сказал Марзук.

Соглашение о прекращения огня между Израилем и ХАМАСом с действует с середины января. На первом этапе сделки боевики должны освободить более 30 заложников, захваченных в октябре 2023 года, в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных.

Стороны провели пять этапов обмена. В преддверии шестого раунда, запланированного на 15 февраля, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня и заявил о приостановке освобождения заложников. Израиль в ответ пригрозил аннулировать сделку о прекращении огня и возобновить интенсивные боевые действия в Газе. 13 февраля ХАМАС пообещал соблюдать прежние договоренности.