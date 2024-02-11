Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — группировка «Бригады аль-Кассама» — заявило, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли двое заложников, еще восемь получили ранения. Об этом говорится в сообщении, которое группировка передала в СМИ.

«Состояние [пострадавших] становится все более опасным в связи с невозможностью обеспечить им надлежащее лечение. [Израиль] несет полную ответственность за жизни раненых в свете продолжающихся бомбардировок», — говорится в заявлении, которое приводит Reuters.

Как напоминает агентство, ХАМАС во время недельного перемирия в конце ноября освободил более сотни заложников — граждан Израиля и других стран — в обмен на выдачу около 240 палестинских заключенных.

По оценкам Израиля, в Газе остались еще 136 заложников, однако 6 февраля пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил о гибели 31 из них. «Мы проинформировали 31 семью о том, что их близких, захваченных [ХАМАСом], больше нет в живых», — сказал военный на брифинге.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), выступающий посредником Египет на этой неделе передал ХАМАСу предупреждение о том, что у радикального движения есть не более двух недель, чтобы заключить с Израилем соглашение о прекращении огня и освобождении заложников — в противном случае ЦАХАЛ будет наступать на Рафах в секторе Газа.

Издание отмечает, что операция в Рафахе угрожает обострить отношения Израиля с Египтом, который опасается массового бегства палестинцев на Синайский полуостров. Каир пригрозил при таком сценарии приостановить действие израильско-египетского мирного договора — Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года.